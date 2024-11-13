Tanrıkulu'ndan Noterlik Yasası Eleştirisi - Son Dakika
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Tanrıkulu'ndan Noterlik Yasası Eleştirisi

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CHP'li Tanrıkulu, noterlik yasası üzerinden Anayasa'ya aykırılık ve demokrasi vurgusu yaptı.

13.11.2024 23:13
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(TBMM) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, " Hukuk, yasalarla yurttaşların başı derde girdiğinde vatadandaşın öngörüsü demektir. Yasa koyucu olarak bizim açımızdan bile öngörüden bahsetmek mümkün değil. Neden torba yasa yapıyorsunuz? Adı Noterlik yasası ama noterlikle ilgisi olmayan 12 yasa var. Bir parlamento bu kadar çok Anayasa'ya aykırı yasa yapabilir mi? Ondan sonra ya buradan ya da Anayasa Mahkemesi'nden geri dönüyor. Amacınız şu; Anayasa'ya aykırı bir kamu düzeni oluşturuyorsunuz. Anayasa Mahkemesi kararları geriye dönük yürümüyor. Yürümediği için de o arada oluşturduğunuz kamu düzeni yasallaşmış oluyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şunları söyledi:

" Türkiye'deki rejimin demokrasi olmadığını göstermek istiyorsunuz"

"Hukuk, yasalarla yurttaşların başı derde girdiğinde vatadandaşın öngörüsü demektir. Yasa koyucu olarak bizim açımızdan bile öngörüden bahsetmek mümkün değil. Neden torba yasa yapıyorsunuz? Adı Noterlik yasası ama noterlikle ilgisi olmayan 12 yasa var. Bir parlamento bu kadar çok Anayasa'ya aykırı yasa yapabilir mi? Ondan sonra ya buradan ya da Anayasa Mahkemesi'nden geri dönüyor. Burada yasama uzmanları var, biz varız ama Anayasa'ya aykırı yasa yapılıyor. Amacınız şu; Anayasa'ya aykırı bir kamu düzeni oluşturuyorsunuz. Anayasa Mahkemesi kararları geriye dönük yürümüyor. Yürümediği için de o arada oluşturduğunuz kamu düzeni yasallaşmış oluyor. Kanun Hükmünde Kararname ile bu kadar çok işlemin yapılmayacağını Cumhurbaşkanı'nın hukukçuları bilmiyor mu? Ama Anayasa'ya aykırı bir düzen oluşsun sonra Anayasa'ya aykırılık arkadan gelir. Böyle bir düzen olmaz. Hiçkimse Türkiye'ye demokratik demiyor. Yumuşak mı sert mi bir otokrasi arasında gidip geliyoruz. Etki Ajanlığı Yasası'na teorik olarak ihtiyacınız var mı? Bana göre yok. Torba ceza maddeleri var. Onlar sizin ihtiyacınızı zaten karşılıyor. Yargı düzeni bağımsız değil. İstediğiniz insanı istediğiniz biçimde bir soruşturma açıp, bir gizli tanık bulup içeri alabiliyorsunuz. Buna neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Çünkü Türkiye'deki rejimin demokrasi olmadığını hem içeriye hem de dışarıya, aynı sınıfta yarıştığınız devletlere göstermek için. O devletler Rusya, Gürcistan, Kırgızistan, Macaristan. Artık biz demokrasi liginde değiliz. O nedenle kayyum yasasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Ahmet Özer'in, Ahmet Türk'ün suçsuz olduğunu bilmiyor musunuz? Toplumsal barışımızın altına bu kayyum siyasetiyle, uyguladığınız dille en büyük dinamiti koyuyorsunuz. Böyle bir barış siyaseti, demokratik siyaset olmaz. Siyaseti bütün bu uygulamalarla zehirlediniz."

Tanrıkulu\'ndan Noterlik Yasası Eleştirisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tanrıkulu'ndan Noterlik Yasası Eleştirisi - Son Dakika

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