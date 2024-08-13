Tanzanya'da muhalefet liderleri gözaltından serbest bırakıldı - Son Dakika
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Tanzanya'da muhalefet liderleri gözaltından serbest bırakıldı

Tanzanya'da ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) üst düzey yöneticileri, Uluslararası Gençlik Günü mitingi öncesinde gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. Chadema'nın miting düzenlemesini engellemek için yapılan baskınlarda 520 kişi gözaltına alındı. Bazı üst düzey yöneticiler kefaletle serbest bırakılırken, bazıları hala gözaltında tutuluyor.

13.08.2024 17:26
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Tanzanya'da ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (Chadema), aralarında Genel Başkan Freeman Mbowe ve yardımcısı Tundu Lissu'nun da bulunduğu üst düzey yöneticileri, Uluslararası Gençlik Günü mitingi öncesinde gözaltına alınmalarının ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Chadema'nın, pazartesi günü ülkenin güneybatısındaki Mbeya kasabasında miting düzenlemesini engellemek için ülke çapında yapılan baskınlarda yaklaşık 520 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan partinin bazı üst düzey yöneticilerinin kefaletle serbest bırakıldığını belirten polis, bazılarının ise serbest bırakılma koşullarını yerine getirmedikleri için gözaltı sürelerinin devam ettiğini söyledi.

Chadema Sözcüsü John Mrema, Mbowe ve Lissu'nun da aralarında bulunduğu partinin bazı üst düzey yetkililerinin serbest bırakıldığını doğruladı ancak bazı parti üyelerinin gözaltında tutulmaya devam ettiğini kaydetti.

Chadema'nın gençlik kanadı, yaptığı açıklamada, "Geleceğine sahip çık" sloganıyla düzenlenmesi planlanan ancak engellenen mitinge 10 bin kişinin katılımını beklediklerini aktardı.

Chadema, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, parti binasının polisler tarafından kuşatıldığını ve içeriye insanların girmesine izin verilmediğini belirtti.

Polis, Chadema mitingini şiddete yol açacağı gerekçesiyle yasakladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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