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- Tanzanya ve Kenya'da sel felaketi: 71 ölü

DODOMA - Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 58, Kenya'da ise 13 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika'da etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Yağış sezonunun başladığı Tanzanya'da hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre 1 ve 13 Nisan tarihleri arasında 10 bölgede meydana gelen selde en az 58 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyinde Arusha bölgesinde devam eden şiddetli yağışlarda evlerin sular altında kalması ve hasar görmesi nedeniyle en az bin kişinin evsiz kaldığı belirtildi. Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, yağış sezonunda toplam 10 binden fazla ailenin yerinden edildiği ve 8 binden fazla evin ise hasar gördüğü kaydedildi.

Kenya'da 15 bin kişi evsiz kaldı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kenya'da yaşanan selde ise 13 kişinin öldüğünü, 15 bin kişinin de evsiz kaldığını duyurdu. Kenya'nın başkenti Nairobi'de 15 Mart'ta başlayan yağışlarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 8 Nisan'da ise Muranga bölgesinde yağmur suyu toplama alanında biri çocuk 2 kişinin boğularak öldüğü kaydedildi. Kenya'nın doğusundaki Kitui bölgesinde de bir kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Mart ayının son haftası başlayan yağış sezonunda, nehirlerdeki su seviyelerinin yükseldiği, sel sonucu altyapıda hasar meydana geldiği, hayvanların telef olduğu ve kara yollarının kapandığı belirtilen BM açıklamasında, ülkenin kuzey, orta, batı ve doğu bölgelerinin riskli olduğu kaydedildi. Kenya Kızıl Haçı tarafından yapılan açıklamada ise şiddetli yağışlardan 16 bölgede 17 bin 445 evin etkilendiği belirtildi.

Yağış miktarının bu ay sonuna doğru zirveye ulaşması bekleniyor.