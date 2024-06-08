Tarihi Kentler Birliği'nin yeni başkanı Mansur Yavaş oldu

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Haber: OKTAY YILDIRIM/ Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında Marmara Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin ardından Tarihi Kentler Birliği'nin yönetimi de AKP'den CHP'ye geçti. Tarihi Kentler Birliği'nin yeni başkanı 495 oyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen 2024 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı'nda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin yeni başkanı oldu. İstanbul Pendik'te bir otelde yapılan meclis oturumuna birliğin başkanlığını sürdüren AKP'li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör çocuklarının üniversite sınavına girmesini gerekçe göstererek katılmadı. Birliğin CHP'li üyeleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, başkan adayı olarak gösterdi. AKP'li üyelerin adayı da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk oldu.

İmamoğlu: "Mansur Yavaş Başkan'ımıza ve heyetine şimdiden başarılar dilerim"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da meclis toplantısına katılarak oy kullandı. İmamoğlu oyu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Hayırlı olsun. Mansur Yavaş başkanımız ve değerli heyeti Tarihi Kentler Birliği'nde iz bırakacağına eminim. İnşallah güzel bir dönem olur. Mansur Yavaş Başkan'ımıza ve heyetine şimdiden başarılar dilerim" dedi.

Yavaş: "Hem kültürümüzü koruyoruz, hem gelecek kuşaklara aktarıyoruz"

Birlik başkanlığına aday gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oy verme işlemleri sırasında yaptığı açıklamada "Tarihi Kentler Birliği'ne Beypazarı Belediye Başkanıyken kurucu üye olmuştum 2000 yılında. 2000 yılından 2019 yılına kadar çok güzel çalışmalar yapıldı. Yine 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda da yaptığımız çalışmalar birkaç tane ödül aldı. Tarihin, kültürün korunması bizim atalarımıza karşı en büyük borcumuzdur. Geleceğe bunların uzanması lazım ve bunun da sonuçlarını ben hem Beypazarı'nda gördüm. Ankara'da da göreceğiz. Hem kültürümüzü koruyoruz, hem gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bir yandan da turizm ve istihdam sağlıyor" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk "CHP'nin yerine olsam aday bile çıkartmazdım"

AKP'nin adayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Hatay'ı sarsan 6 Şubat depremini hatırlatarak "Hatay kadim bir şehir. Medeniyetler şehri, tarih şehri. Bildiğiniz gibi Roma döneminde dünyanın üçüncü büyük ülkesi. Böyle bir tarih olunca da böyle bir görev için aday olduk. İnşallah Hatay'ımızla beraber ülkemizdeki tüm tarihi eserleri ayağa kaldırmak için bu ülke içinde hem de uluslararası platformda gayret göstereceğiz. Bu işin biraz siyasetin dışında olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tarih, kültür, medeniyetler şehri olan bir şehir yerler bir olmuş. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerinde olsaydım bu konuda hassas davranır, aday bile çıkartmazdım" diye konuştu.

Yapılan oylama sonucunda, Tarihi Kentler Birliği'nin yeni başkanı 495 oyla Mansur Yavaş oldu. Rakibi Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise 221 oy aldı.