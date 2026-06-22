Tarık Akat: Kazayı Aşarak Yeniden Motosiklet Kullandı - Son Dakika
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Tarık Akat: Kazayı Aşarak Yeniden Motosiklet Kullandı

Tarık Akat: Kazayı Aşarak Yeniden Motosiklet Kullandı
22.06.2026 11:46
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Motosiklet kazasında bacak ve kalça kırığı yaşayan Tarık Akat, tedavi sürecinin ardından şampiyon oldu.

ANTALYA'da geçirdiği motosiklet kazasında kalçası ve bacağı kırılan, doktorların bir daha yürüyemeyebileceğini söylediği Tarık Akat (27), uzun tedavi sürecinin ardından yeniden ayağa kalktı. 2024 yılında para halter branşında Türkiye şampiyonu olan Akat, yıllar sonra en büyük tutkusu olan motosikleti yeniden kullanmaya başladı.

Akdeniz Üniversitesi Sinema Bölümü mezunu ve sanal medya içerik üreticisi Tarık Akat, 29 Nisan 2021'de motosiklet kazası geçirdi. Dönüş yapan bir otomobilin çarpması sonucu kalçası ve bacağı kırılan Akat'a, doktorlar bir daha yürüyemeyebileceğini söyledi. Tarık Akat, uzun fizik tedavi sürecinin ardından yeniden ayağa kalktı. 2024'te para halter branşında Türkiye şampiyonu olan Akat, yıllar sonra yeniden büyük motosiklet kullanmaya başladı.

'HAYATIM DEĞİŞTİ'

Zorlu bir süreç yaşadığına değinen Tarık Akat, "Kaza sonrasında hayatım oldukça değişti. Doktorlar, 'Bir daha yürüyemezsin' dedi. Uzun süre fizik tedavi aldım. 2022- 2024'te Türkiye Para Halter Şampiyonası'na katıldım, 2024 Türkiye Şampiyonu oldum. Sonra spordan emekli olup sanal medyaya geçtim. Çünkü insanlara hayat hikayemin ilham olabileceğini düşündüm" dedi.

Kazanın ardından doktorların bacağını kurtarmak için mücadele ettiğini belirten Akat, "Kalçam ve bacağım kırılmıştı. Bacağımda çok fazla kırık vardı. Doktorlar dedi ki, 'İyileşmesi çok zor ama genç olduğun için kurtarmayı deneyeceğiz.' Doktorlar bacağımı kurtardı. Kesilip hayatıma ampute olarak da devam edebilirdim ama Allah'a şükür bacağım yerinde. Koşamıyorum, zıplayamıyorum ama yine de yürüdüğüme şükrediyorum" diye konuştu.

'AKILLANMAZSIN, ÖLÜRSÜN' DEDİLER'

Geçirdiği kazaya rağmen motosiklet tutkusundan vazgeçmediğini söyleyen Tarık Akat, " Motosiklet, bir ulaşım aracından ziyade, 'hayat tutkusu' diyebiliriz. İlk olarak kazadan 2 sene sonra 'Acaba olur mu' diye düşündüm. Bir arazi motorunu denedim, sürdüm. Sonrasında küçük motora başladım. Herkes tabii ki tepki gösterdi. 'Sen akıllanmazsın, ölürsün, bir şey olur' dediler ama motorcular öyledir. Büyük kaza atlatsalar bile geri dönerler. Ben de yaklaşık 5 sene sonra büyük bir motor aldım" ifadelerini kullandı.

'BANA FİZİK TEDAVİ OLDU'

Arazi motosikleti kullanmanın aynı zamanda fizik tedavi sürecine de katkı sağladığını anlatan Akat, "İlk başta denedim, sonrasında baktım sürebiliyorum. Hatta eklemim açılmıyordu, motorda vites atarak bacak eklemimi açtım. Bir yandan fizik tedavi oldu bana. İnsanlar tepki gösterdi ama bu sefer daha sağlam, daha kontrollü şekilde büyük motora geri döndüm" dedi.

'KARŞIDAKİNİN YAPACAĞI HAMLEYİ DE DÜŞÜNÜYORUM'

Kazanın ardından motosiklet kullanırken çok daha dikkatli davrandığını belirten Akat, "Artık karşıdaki hangi hamleyi yapar, onu düşünerek davranıyorum. 'Karşıdan araba gelecek, yavaşlayayım' diyorum. Şuradan yaya geçebilir' diye düşünüyorum. Otobüsün yanından mı geçiyorum, 'Yolcu atlayabilir' diye dikkat ediyorum. Daha çok dikkat ediyorum" diye konuştu.

'BARDAĞIN DOLU TARAFINI GÖRMEYE ÇALIŞTIM'

Akat, süreç içinde yaşadıklarını anlatarak, "Kazadan sonra insanlar, 'Hayata küstüm, şöyle oldu, böyle oldu' diyebilir ama ben bardağın dolu tarafını görmeye çalıştım. Eğer bacağım kesilseydi de engelli olarak devam edecektim. Zaten yüzde 52 engelli raporum var ama dedim ki olsun, engelliler de spor yapabiliyor. Bu yola çıkarak spora başladım. Türkiye para halter şampiyonu olduktan sonra hayat hikayemi insanlarla paylaşmak istedim. Sanal medyaya başladım, orada da şansım yürüdü. Şu an 4 platformda içerik üretiyorum ve hikayemin insanlara ilham olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Benzer zorluklar yaşayanlara seslenen Akat, "Yeni şeyler denemezseniz, bildiklerinizin sınırında kalırsınız. Her zaman denemeniz gerekiyor ve asla pes etmemeniz lazım. Bunlar hep söylenen şeyler ama uygulamaya gelmesi önemli. Biz uyguladık ve oldu" dedi.

Kaynak: DHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarık Akat: Kazayı Aşarak Yeniden Motosiklet Kullandı - Son Dakika

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