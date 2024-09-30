Tarık Ünlüoğlu'nu Kaybettik

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Kurtlar Vadisi dizisinde "Testere Necmi", Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da "Ünal Bey" karakterlerini canlandıran başarılı oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının üzerinden 5 yıl geçti.

Tam adı Reşat Tarık Ünlüoğlu olan sanatçı, 16 Kasım 1957'de İzmir'de dünyaya geldi.

İzmir Namık Kemal Lisesini bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarına giren sanatçı, bir yıl opera okuduktan sonra tiyatro bölümüne geçti.

Tarık Ünlüoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosunda 20 yılı aşkın süren görevinin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu.

Oyunculuğun yanında seslendirme de yaptı

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema ve televizyon yapımında oyunculuk ve seslendirme yapan sanatçı, "Avrupa Avrupa", "Benim Annem Bir Melek", "Eyvah Eyvah 2", "Sümela'nin Şifresi: Temel", "Berlin Kaplanı", "Bal Kaymak", "Bir Yusuf Masalı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Kurtlar Vadisi" adlı dizi ve filmlerde oynadı.

Usta oyuncu, kendine özgü karakteristik sesiyle dublaj da yaparak birçok karakterin unutulmayan sesi oldu. Sanatçı, 2008'de başlayarak 3 sezon devam eden "Benim Annem Bir Melek" dizisinde Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal ve Şevket Çapkınoğlu ile rol aldı.

Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrollerde olduğu, 2014 yapımı "Eyyvah Eyvah 3"te oynayan sanatçı, aynı yıl "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları ve Avni Yalçın ile başrolleri paylaştı.

İlk evliliğinden Zeynep adlı bir kızı bulunan sanatçı, ikinci evliliğini 25 yıl birlikte yaşadığı Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013'te yaptı.

"Komedyen olduğumu düşünüyorum"

Ünlüoğlu, 2011'de katıldığı bir programda dram ve komedi oyunculuğuna ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben bir komedyen olduğumu düşünüyorum. Komedyen dramı da komediyi de oynayandır. Komik değil komedyen yani oyuncu. Hangi rol verilirse onu en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Başardığımı da zannediyorum. Bu konuda mütevazı olmayacağım. İyi olduğumu biliyorum ve bu yaşımdan sonra hala daha iyi olabileceğimi de biliyorum. Bu işin okulunda okudum, kabiliyetli olduğumu da biliyorum ve okuduğum okulda öğretmenlik de yaptım. Öğrenci yetiştirirken aldığım zevki de hiç bir şeye değişmem diyebilirim."

Bir röportajında tiyatro sahnesinde en çok oynamak istediği rolün 3. Richard olduğunu belirten usta oyuncu, "Bir Amerikan filminde oynamayı da çok isterim ama maalesef Türkiye'de doğduk. Bizim duygularımız yabancı oyunculardan daha yüksek ama onlar bunu kelimelerle anlatabiliyorlar. Bizde duyguyu ifade eden kelimeler fazla olmadığı için onu oynuyoruz." demişti.

Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ise sanatçının vefatının ardından bir söyleşide şunları anlatmıştı:

"Benim bir yanım Tarık'la gitti. 30 yıllık bir ilişki. Az değil. Ama hiç kırmadık birbirimizi. Çok güzel kavgalarımız da olurdu. Dalgalanırdık, kızardık birbirimize. Ama gerçeği bu zaten. O bana hep, 'Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim' derdi. Ben sette çalışırken o kadar huzursuz olurdum ki, aklım hep Tarık'ta olurdu. Tarık'ın çekimi yok evde, ne yiyecek, sıkılır o. Hep onu düşünürdüm, o yüzden son üç yıl hiç iş kabul etmedim. Her yere beni götürürdü. Bana sırtını dayamaktan hoşlanırdı. Hayat bana anne babamdan sonra çok güzel iki hediye verdi, biri tiyatro, diğeri Tarık."

Akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı, 1 Ekim 2019'da İstanbul'da yaşama veda etti.