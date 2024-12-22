Tarım Arazi Toplulaştırma Kararı

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Kütahya, Eskişehir ve Bilecik'teki bazı mahallelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'nın Aslanapa, Altıntaş, Çavdarhisar ilçelerindeki 38, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki 1 ve Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki 2 mahallede, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması gerçekleştirilecek.

Öte yandan Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın da sınırları Cumhurbaşkanı Kararı'yla değiştirildi.