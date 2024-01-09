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Tarım Danışmanlarına Yıllık Destek Miktarı Artırıldı - Son Dakika
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Tarım Danışmanlarına Yıllık Destek Miktarı Artırıldı

Ziraat odaları ve üretici örgütlerine çalıştırdıkları her bir tarım danışmanı için yıllık olarak verilen destek, 2024 yılı için 144 bin liraya çıkarıldı. Tarım danışmanlarının aylık geliri ise 12 bin TL olacak.

Tarım Danışmanlarına Yıllık Destek Miktarı Artırıldı
09.01.2024 - 16:13,  Güncelleme: 16:48
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DİLAN KUTLU

Ziraat odaları ve üretici örgütlerine çalıştırdıkları her bir tarım danışmanı için yıllık olarak verilen destek, 2024 yılı için 144 bin liraya çıkarıldı. Tarım Bakanlığı'nın bu tebliği, asgari ücret 17 bin TL olmasına rağmen tarım danışmanlarının aylık 12 bin TL almasına yol açacak.

Ziraat odaları ve üretici örgütlerine çalıştırdıkları her bir tarım danışmanı için yıllık olarak verilen 72 bin liralık destek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bugün yayınlanan tebliği ile 2024 yılı için 144 bin TL'ye çıkarıldı. Bu meblağ, mart ve kasım aylarında 72 bin TL olarak iki taksitte ödenecek.

Bakanlık bünyesinde 2009 yılından beri çalışan tarım danışmanlarının sayısı 6 bin civarında. Yılda iki defa olmak üzere belirlenen destek miktarını alan tarım danışmanları, ziraat teknikerleri ve ziraat mühendisleri ve veterinerlerden oluşuyor.

Tarım danışmanları, bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal işletme sahiplerine, çiftçilere ve köylere giderek eğitim veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılarak görevlendirilen tarım danışmanları, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS), hayvan kayıt sistemine, örtü altı kayıt sistemine, su ürünleri kayıt sistemine, arıcılık kayıt sistemine, koyun-keçi kayıt sistemine veya Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne (OTBİS) kayıtlı üreticilere danışmanlık hizmeti verebiliyor.

Tebliğe göre; tarım danışmanları, aldıkları yıllık ücretten; personel giderlerini, büro giderlerini, malzeme ve diğer giderlerini karşılayacak.

Kaynak: ANKA
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