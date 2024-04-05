Tarım İlaçları Nedeniyle Fareler Tarlalara Zarar Veriyor

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yanlış kullanılan tarım ilaçları nedeniyle yılanların önemli ölçüde yok olması nedeniyle üreyen farelerin tarlalarda ağaçlara ve ürünlere zarar verdiğini söyledi. Gürer, "Tarla faresi ile oluşan zarara karşı yapılan ilaçlamada yeterli sonuç alınamadığı için bu konularda daha kapsamlı ve genişletilmiş çalışmalara yönelmesi şart" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çekirge, Akdeniz Sineği, domates güvesi gibi üreticilerin ürünlerine zarar veren hayvanların yanı sıra farelerin de tarlalarda göründüğüne dikkat çekti. Gürer, küresel iklim değişikliği yanında yanlış ve dengesiz tarım zehirleri kullanılmasının tarımda yeni sorunlar ortaya çıkardığını belirterek, "Çiftçilerimiz, artan girdi maliyetleriyle mücadele ederken bir de fare sorunu ile karşı karşıya kalmış durumda. Tarla ve bahçeleri delik deşik olan çiftçilere ek bir gider yükü eklendi. Üreticiler mücadelede de beklediği sonucu alamıyor" diye konuştu.

"Mevsimsel değişimlerin yanı sıra tarım zehirlerinin yanlış ve bilinçsiz kullanılması sorunlara neden oluyor" diyen Gürer, "Farklı bölgelerden arayan çiftçilerimiz bu yıl tarla faresi sayısında artıştan söz ediyorlar. Domates güvesi, Akdeniz sineği, çekirge saldırısı ile karşı karşıya kalmış olan çiftçilerimiz, bu dönemde tarla farelerinin artması nedeniyle üretim kaybının olacağını belirtiyorlar" dedi.

"CİDDİ MÜCADELE EDİLMESİ GEREKİYOR"

Yeni dikilen ağaçların dip bölgelerinin farelerin kemirmesi sonucu ağaçların kurumasına sebep olduğunu söyleyen Gürer, bazı çiftçilerin ağaçlarını kesmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

Gürer şunları söyledi:

"Küresel iklim değişikliğinin yarattığı sorunların ülkemiz üzerinde de olumsuz etkisi, tarımda farklı hayvan farklılıkları ve zararlıların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu arada, yanlış kullanılan tarım ilaçları nedeniyle yılanların önemli ölçüde yok olması, tarla farelerinin daha çok üremesine neden oluyor. Çünkü yılanlar, farelerin önemli bir kısmını tüketiyorlardı. Ülkemizde tarımda üretim kaybına neden olan zararlılarla ciddi mücadele edilmesi gerekiyor. Akdeniz sineği özellikle narenciye, şeftali ve elma gibi ürünlere verdiği zarar nedeniyle her yıl üreticilerin önemli ürün kaybına uğramasına neden oluyor. Tarla faresi ile oluşan zarara karşı yapılan ilaçlamada yeterli sonuç alınamadığı için bu konularda daha kapsamlı ve genişletilmiş çalışmalara yönelmesi şart."

Gürer, çiftçilerin yaşadıkları sorunlara bir de fare sorununun eklendiğini belirterek, çiftçilerin tarla fareleri nedeniyle uğradıkları zararların da tarım sigortası kapsamında ele alınmasını istediğini de ifade etti. Gürer, "Doğal dengeyi koruyarak zararlılarla mücadele etmek, uzun vadede daha sürdürülebilir bir tarım uygulaması sağlayabilir. Fare istilasıyla mücadelede çiftçilerin denediği farklı yöntemlerin henüz istenen sonucu vermediğini gösteriyor. Dolayısıyla, tarım uzmanları ve ilgili kurumlar arasında daha etkili ve çevre dostu mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Ayrıca, çiftçilere doğru yönlendirme ve teknik destek sağlanarak fare istilasıyla başa çıkmalarına yardımcı olunmalıdır. Bu hem çiftçilerin ürün kayıplarını azaltacak hem de tarımsal üretimi sürdürülebilir kılacak önemli bir adım olacaktır" dedi.

"ÜCRETSİZ ETKİLİ İLAÇ DAĞITILSIN"

Ulukışla'nın Kılan köyünde üretici Osman Eren, "100 ağacım vardı. Farelerin zarar verdiği 50 ağacı kestim. 4 yaşındaki ağaçların köklerine yakın kısımlarının tarla faresi tarafından kemirilmesi nedeniyle ağaçlar kuruyor. Bahçe zeminine verdiği zarar ve ağaç dip kökleri kemirmesi ile verdiği zarara ek bir de fidanın toprağa yakın bölümlerini, yakın kısımlarını kemirerek ağaçların kurumasına sebep oluyor. Önlemler alsak da sonuç alamadık. Tarım ilaçlarıyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu arada tarım ilaç fiyatları da arttı. Artan girdiler yanında ek bir maliyet daha çıktı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ücretsiz etkili ilaç dağıtılsın" dedi.