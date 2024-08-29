Tarım Kredi Marketleri'nde Fiyatlar 3 Yılda 7 Kat Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarım Kredi Marketleri'nde Fiyatlar 3 Yılda 7 Kat Arttı

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Tarım Kredi Marketleri'nde fiyatların 3 yılda 7 kat arttığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021'de yaptığı alışverişin bugün 7 bin TL'ye yükseldiğini söyledi. Kış, halkın temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını ve ekonomik politikaların sorgulanması gerektiğini ifade etti.

29.08.2024 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kar amaçlı olmadığı söylenen Tarım Kredi Marketleri'nde fiyatların 3 yılda 7 kat arttığını belirterek, "Erdoğan'ın 2021'de Tarım Kredi Marketleri'nde bin 2 TL'ye yaptığı alışveriş, bugün 7 bin TL'ye yükselmiş durumda" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Tarım Kredi Marketleri'ndeki ürün fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, 2021 yılında Tarım Kredi Marketleri'nde yaptığı alışverişin ucuzluğunu övdüklerini hatırlatarak şunları söyledi:

"O dönemde bin 2 TL'ye mal olan bu alışveriş, bugün 7 bin TL'ye yükselmiş durumda. Kar amacı gütmediği iddia edilen Tarım Kredi Marketleri'nde bile fiyatlar 7 kat artmışken, halkın nasıl geçineceği büyük bir sorun haline gelmiştir. Bugün 1 kg domates 31 TL, 5 kg un 79 TL, 1 kg Rize çayı 178 TL, 100 gr kahve 28 TL, 5 kg şeker 165 TL, 24 adet Tarım Kredi süt 40 TL, yarım yeşil zeytin 92 TL, 15'li yumurta 95 TL, 350 gr tulum peyniri 120 TL, 600 gr beyaz peynir 170 TL gibi fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ayrıca, 5 kg pirinç 229 TL, 5 lt çiçek yağı 195 TL, 200 gram Antep fıstığı 214 TL, 200 gram kuru kayısı 75 TL. 17 bin TL asgari ücretle geçinmek zorunda bırakılan dar gelirli vatandaşlarımız enflasyonun altında ezilmektedir."

"Halkımız, temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor"

Kış, 184 bin lira maaş alan Cumhurbaşkanı'na bu fiyatların ucuz gelebileceğini, ancak 12 bin 500 TL ile geçinmeye çalışan bir emekli ya da 17 bin TL ile geçinmeye çalışan bir asgari ücretli için bu durumun mümkün olmadığını vurguladı. Kış, "Bu fiyat artışları, halkın alım gücünü ciddi şekilde azaltmış durumda. Halkımız, temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Bu ekonomik tabloda, geçim sıkıntısı çeken milyonlarca vatandaşımızın durumu daha da zorlaşıyor" dedi.

Kış, şunları söyledi:

"Bugün, ülkemizin dört bir yanında milyonlarca asgari ücretli, emekli ve dar gelirli vatandaş, geçim derdiyle boğuşuyor. Evine ekmek götüremeyen, kirasını ve faturalarını ödeyemeyen insanlar, her geçen gün artan ekonomik yükün altında eziliyor. Ülkenin dört bir yanında birileri, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için zorluklarla mücadele ederken, Saray'da yapılan harcamaların boyutu akıllara durgunluk veriyor.

"Saray'da israfın sonu gelmiyor"

Hükümetin 22 yıldır uyguladığı kötü ekonomi politikaları, ne yazık ki halkımızın omuzlarına ağır bir yük bindirdi. Artan enflasyon, yükselen döviz kurları ve hayat pahalılığı, milyonlarca vatandaşımızın yaşam standartlarını her geçen gün daha da kötüleştiriyor. Bu süreçte, kemer sıkmak her zaman olduğu gibi vatandaşa kalıyor. Çalışanlar, emekliler, esnaflar, çiftçiler; herkes bu kötü gidişatın faturasını ödemek zorunda bırakılıyor. Ancak, Saray'da israfın sonu gelmiyor.

"Ekmeğe, süte, ete ulaşmak artık büyük bir mücadeleye dönüşmüş durumda"

85 milyon vatandaş, 'itibardan tasarruf olmaz' anlayışıyla Saray'a çalışıyor. Ancak, bu anlayışın bedelini ödeyen yine halk oluyor. Hükümetin lüks harcamaları, gösterişli projeleri ve savurgan politikaları devam ederken, halkımızın geçim derdi her geçen gün büyüyor. Ekmeğe, süte, ete ulaşmak artık büyük bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Vatandaşlarımız, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanıyor, çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamıyor.

"Tarım Kredi marketlerinde bile fiyatlar bu kadar artmışsa, hükümetin ekonomik politikaları sorgulanmalıdır"

Saray'da ise durum bambaşka. Hükümet, halktan gelen feryatları duymuyor, görmezden geliyor. Tasarrufu vatandaştan beklerken, kendi lüksünden ödün vermiyor. Ancak unutmamalıyız ki, gerçek itibar, halkın refahıyla, yaşam kalitesiyle, ekonomik güvenliğiyle ölçülür. Halkın sırtına yüklenen bu ağır ekonomik yük, bir an önce hafifletilmeli, Saray'daki savurganlık sona erdirilmelidir. Tarım Kredi marketlerinde bile fiyatlar bu kadar artmışsa, hükümetin ekonomik politikaları sorgulanmalıdır. Halkımızın alım gücünü artıracak, gerçek çözümler sunulmalıdır. CHP olarak, her zaman halkın yanında olmaya ve bu tür sorunları gündeme getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Alışveriş, Ekonomi, Mersin, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım Kredi Marketleri'nde Fiyatlar 3 Yılda 7 Kat Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 Kayıp Narin Güran olayında DNA bilmecesi Ağabeyin kolundaki ısırık kime ait Kayıp Narin Güran olayında DNA bilmecesi! Ağabeyin kolundaki ısırık kime ait?
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
22:26 Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu Salih Özcan, Bundesliga’da kaldı Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu! Salih Özcan, Bundesliga'da kaldı
21:19 Galatasaray’da kriz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti Galatasaray'da kriz! Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti
20:51 St Patrick’s Athletic’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne kaldı St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 14:06:04. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım Kredi Marketleri'nde Fiyatlar 3 Yılda 7 Kat Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement