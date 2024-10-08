Tarım Müdür Vekili Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarım Müdür Vekili Cinayeti

Tarım Müdür Vekili Cinayeti

Marmara'da Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, boşanma aşamasındaki eşinin ilişkisi yüzünden vuruldu.

08.10.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BALIKESİR'in Marmara ilçesi Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun (37) cinayet şüphelisi Selçuk A.'nın, maktulü boşanma aşamasındaki eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli tarafından tehdit edilen eş hakkında da koruma kararı olduğu belirtildi.

Olay, 6 Ekim'de saat 15.00 sıralarında Hükümet Caddesi'ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binadan 5 el silah sesi gelince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makam odasında kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Yakupoğlu'nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

JANDARMAYI ARAYARAK TESLİM OLDU

Olayla ilgili soruşturma sürerken, motosikletiyle olay yerinden kaçtığı ve başında kask olduğu belirtilen şüphelinin, Yakupoğlu'nun ilişkisi olduğu öne sürülen kadının boşanma aşamasındaki eşi Selçuk A. olduğu iddia edildi. Selçuk A., olaydan 24 saat sonra Çınarlı Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada jandarma ekiplerini görünce ailesinin işlettiği kafeye giderek telefonla jandarmayı aradı. Jandarma ekiplerine teslim olmak istediğini söyleyen Selçuk A.'nın telefonla görüştüğü anların fotoğrafları ortaya çıktı.

TABANCAYI ATTIĞINI SÖYLEDİ

Jandarma tarafından gözaltına alınıp, polis ekiplerine teslim edilen şüphelinin emniyetteki ifadesinde, Murat Yakupoğlu'nu boşanma aşamasındaki eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü, tabancayı da attığını söylediği öğrenildi. Öte yandan 2 çocuk babası Selçuk A.'nın boşanma aşamasındaki eşinin İstanbul'da yaşadığı, şüpheli tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Politika, Jandarma, Marmara, Cinayet, 3-sayfa, Selçuk, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım Müdür Vekili Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Cani Semih Çelik’in intihar ettiği anlarda surlarda gözüken gizemli şahsın müzakereci polis olduğu ortaya çıktı Cani Semih Çelik'in intihar ettiği anlarda surlarda gözüken gizemli şahsın müzakereci polis olduğu ortaya çıktı
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
12:42 Atatürk heykeline balyozlu saldırı Vatandaşlar anında müdahale etti Atatürk heykeline balyozlu saldırı! Vatandaşlar anında müdahale etti
12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
20:19 TFF’den tecavüz davası devam eden Atakan Karazor ile ilgili açıklama geldi TFF'den tecavüz davası devam eden Atakan Karazor ile ilgili açıklama geldi
20:07 Karısını ve down sendromlu kızını bıçakla rehin aldı Karısını ve down sendromlu kızını bıçakla rehin aldı
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
19:08 İmamoğlu’ndan Bakan Şimşek’e dikkat çeken ziyaret İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret
19:06 Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi yaşandı Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi yaşandı
18:25 Aileler dikkat: Bunlar sadece buzdağının görünen yüzü Aileler dikkat: Bunlar sadece buzdağının görünen yüzü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 14:14:10. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım Müdür Vekili Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.