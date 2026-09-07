Tarım ve Orman Bakanı IPARD kapsamında ağustosta 844,5 milyon lira hibe ödedi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı IPARD kapsamında ağustosta 844,5 milyon lira hibe ödedi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III Programı kapsamında ağustosta üretici ve yatırımcılara toplam 844,5 milyon lira hibe ödemesi yapıldığını duyurdu. Ödemelerin büyük bölümü tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ile tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III Programı kapsamında ağustosta üretici ve yatırımcılara 844,5 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabındaki paylaşımında söz konusu ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin üretim gücüne güç katmaya, kırsalı yatırımlarla kalkındırmaya devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"IPARD III Programımız kapsamında ağustos ayı için 844,5 milyon lira hibe destek ödemesi gerçekleştirdik. Ülkemizin tarımsal potansiyelini büyütecek bu yatırımların sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlara 372 milyon 227 bin lira, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara 352 milyon 355 bin lira, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye ilişkin yatırımlara 93 milyon 733 bin lira, LEADER yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması kapsamında da 26 milyon 207 bin lira destek sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı IPARD kapsamında ağustosta 844,5 milyon lira hibe ödedi - Son Dakika

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