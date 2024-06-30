Tarım ve Orman Bakanı: Yangın oluşturacak küçük bir ateş bile büyük sonuçlara yol açabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarım ve Orman Bakanı: Yangın oluşturacak küçük bir ateş bile büyük sonuçlara yol açabilir

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangın kriz merkezinde yaptığı açıklamada, vatandaşların yangınlarla ilgili daha hassas davranmalarını istedi. Yumaklı, gelecek hafta Ege Bölgesi için yoğun rüzgar uyarısı yapıldığını ve herkesin konuya duyarlı olması gerektiğini belirtti. Kontrol altına alınan yangınlarda herhangi bir can kaybı olmadığını ancak ekosistemdeki varlıkların etkilendiğini söyleyen Yumaklı, mesire yerlerinde kurallara uyulmasını ve riskli alanlara girilmemesini istedi. Ayrıca Türkiye genelinde aktif bir yangın olmadığını ancak erken müdahalenin önemli olduğunu ifade etti.

30.06.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın oluşturacak çok basit, küçücük bir ateşin bile çok büyük sonuçlarının olabileceğini söyledi.

Bakan Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların özellikle bu dönemde yangınlarla ilgili daha hassas davranmalarını istedi.

Gelecek hafta Ege Bölgesi için çok yoğun ve şiddetli rüzgar uyarısının yapıldığını aktaran Yumaklı, hava sıcaklıklarının da yükseldiğini, herkesin konuya duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Yumaklı, Menderes'te yaklaşık 150, Selçuk'ta da 350 hektarlık alanın yangından etkilendiğini dile getirerek, tamamen söndürme çalışmaları bittiğinde yangında ne kadarlık bir alanın hasar gördüğünün tespitinin yapılacağını söyledi.

Kontrol altına alınan yangınlarda görev alan herkese teşekkür eden Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu süreç içerisinde vatandaşlarımız için çok şükür ki can kaybı, yaralanma ya da sağlık sorunu oluşturacak herhangi bir unsur oluşmadı. Ancak hep söylüyoruz bu hayatı sadece insanlar olarak biz yaşamıyoruz. Bu dünyayı paylaştığımız, bu ekosistemdeki varlıklar maalesef bu yangınlarla birlikte etkileniyorlar, yok oluyorlar. Dolayısıyla o bölümdeki şeyleri herkesin anlayışına, vicdanına ve insafına bırakıyorum. Çok şükür ki yanan herhangi bir ev, tesis yok. Yani bu da bu şekilde atlatılmış oldu. Üzerine basa basa, altını çize çize tekrar ifade etmek istiyorum, yangın oluşturacak çok basit, küçücük bir ateşin bile çok büyük sonuçlarının olabileceğini lütfen unutmayalım."

Mesire yerlerinde belirtilen kurallara uyulmasını isteyen Yumaklı, girişi risk sebebiyle yasaklanmış olan alanlara girilmemesi gerektiğini, insanların üzerine düşeni yapması halinde herhangi bir sorun olmayacağını vurguladı.

Yumaklı, Türkiye'deki diğer illerde de şu anda aktif herhangi bir yangın olmadığını aktararak, her gün çıkan yaklaşık 30 ya da 40 yangının içerisinde üst risk grubu olarak nitelendirdikleri 8 ila 10 yangının olduğunu ve bu anlamda erken müdahalenin önem taşıdığını ifade etti.

Bakan Yumaklı, Selçuk'taki yangının çıkış sebebinin henüz tespit edilmediğini sözlerine ekledi.

Yumaklı, açıklamanın ardından İzmir Valisi Süleyman Elban ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile devam eden çalışmalarla ilgili görüştü.

(Bitti)

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Türkiye, İzmir, Ege, Tarım, Çevre, Doğa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı: Yangın oluşturacak küçük bir ateş bile büyük sonuçlara yol açabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:23 Fransa’daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor Fransa'daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi! Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 22:09:10. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı: Yangın oluşturacak küçük bir ateş bile büyük sonuçlara yol açabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement