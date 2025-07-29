Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında sadece Bursa'da devam ediyor - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında sadece Bursa'da devam ediyor

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Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında sadece Bursa\'da devam ediyor
29.07.2025 13:25
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Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında sadece Bursa\'da devam ediyor
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Yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "4 ilimizdeki 5 yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Ülkemizde devam eden sadece bir yangın var o da Bursa Harmancık'taki orman yangını" dedi.

Tarım ve ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

"KARABÜK, ANTALYA VE BURSA YANGINLARI TAMAMEN KONTROL ALTINDA"

Bakan Yumaklı, "Karabük Safranbolu, Antalya Gazipaşa, Bursa Kestel yangınlarını kısmen kontrol altına alındı bilgilerini vermiştik. Tamamen kontrol altına alındı bilgisini şu an veriyorum. Bu yangınların barındırdığı risk sebebiyle hem yüksek sıcaklık ve ters rüzgarların olması sebebiyle tamamen emin olduktan sonra bu kontrol bilgisini tercih ettik.

"SON 24 SAATTE 55 YANGINI KONTROL ALTINA ALDIK"

4 ilimizdeki 5 yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Son 24 saatte ülkemizde 55 yangın çıktı. Bunların içinde büyüme potansiyeli olan yangınlardan biri; Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, Merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi'ndeki bir başka yangındı. Bu yangını tamamen kontrol altına aldık. Bir diğeri Uşak Banaz'da Millipark mevkiindeki yangındı. Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık.

4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Bursa'da alevlerle mücadele devam ediyor

"DEVAM EDEN TEK YANGIN BURSA HARMANCIK"

Şu an devam eden bir yangın var. O da Bursa'daki Harmancık yangını. 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla müdahalemiz devam ediyor. Biz teyakkuz halinde olacağız. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım." dedi.

4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Bursa'da alevlerle mücadele devam ediyor

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan; Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangının, havai fişek atımı sonucu meydana geldiği yönündeki haberlerin ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, havai fişek atarak yangına sebep olan 4 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Bursa'da alevlerle mücadele devam ediyor

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Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında sadece Bursa'da devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bilgehan Göktürk:
    Çünkü,yanacak yer kalmadı...akp gururla sunar... 7 17 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Havadan Resmlerini Yayınlayın Yumaklı Efendi Bakalım En Azından Yarısını Kurtardığınız Yanan Bir Orman Varmı yoksa yanma bitincemi Kontrol Altına Aldınız... Biraz Mert ve Dürüstlük Bekliyoruz. 7 7 Yanıtla
  • 0041:
    yangınlar çoğaldıkça içimizdeki vatan hainleri de çoğalıyor maalesef... 0 0 Yanıtla
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