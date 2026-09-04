Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü canlandırmasını izledi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü canlandırmasını izledi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sivas Kongresi\'nin 107. yıl dönümü canlandırmasını izledi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk ve Kongre Müzesi'nde düzenlenen temsili canlandırmayı izledi. Etkinliğe çeşitli partilerden milletvekilleri ve Sivas protokolü de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tiyatro oyuncuları tarafından hazırlanan Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını izledi.

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için kente gelen Yumaklı, çelenk sunma programının ardından kongrenin yapıldığı Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

Yumaklı, salondaki tarihi sıralara oturarak sanatçılar tarafından hazırlanan Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını takip etti.

TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, milletvekilleri, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer ilgililer de salondaki sıralara oturarak etkinliği izledi.

Yumaklı ve beraberindekiler, daha sonra Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde devam eden kutlama programına katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü canlandırmasını izledi - Son Dakika

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