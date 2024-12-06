Tarımda Ürünler Tarlada Kalıyor

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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün yaşadığın sıkıntıları dikkati çekerek, "Tarlada kalan ürünler, üreticinin işçilik ve gider maliyetlerini karşılayamaması nedeniyle toplanmadı. Tarlada üretim artarken bu artış vatandaşa ucuz ürün olarak yansımadı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın bitkisel üretiminde hububat ürünlerinde düşüş yaşanırken, sebze ve meyve üretiminde kısmi bir artış meydana geldiğini belirtti. Bu artışın, plansızlık ve düşük alım fiyatları nedeniyle doğrudan tüketiciye ulaşmadığını ifade eden Gürer, şunları kaydetti:

"Tarlada kalan ürünler, üreticinin işçilik ve gider maliyetlerini karşılayamaması nedeniyle toplanmadı. Tarlada üretim artarken bu artış vatandaşa ucuz ürün olarak yansımadı. Eğer o dönemde sebze ve meyve işlenerek dondurulmuş veya katma değerli ürüne dönüştürülmüş olsaydı, fiyat artışları bu kadar hızlı olmayacaktı. Tarlada 3 TL'ye satılan patates şu anda markette 19 TL'ye satılmakta. Ürün depolarda beklerken, üretici kazanmıyor, tüketici ise pahalı ürün almak zorunda kalıyor.

Domates, salatalık, patlıcan ve kabak gibi ürünler, her geçen gün daha yüksek fiyatlarla raflardaki yerini almakta. Emekli ve asgari ücretli vatandaşlarımız, artık istediği her ürünü alabilecek durumda değil."

"Piyasayı dengelemek yerine ithalat yoluyla aracılar kazanç sağlıyor"

Gürer, Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeterli olduğunu iddia eden iktidarın, 21 ürün için arz açığı yaşandığını ve bu ürünlerin ithal etmeye devam edildiğini belirterek, "İthal edilen ürünler, raflardaki ürünlerin fiyatının düşmesini sağlamıyor, aynı fiyatla satılıyor. Piyasayı dengelemek yerine ithalat yoluyla aracılar kazanç sağlıyor. Ancak bu durumun sonunda olan vatandaşa oluyor. Üreticinin girdi maliyetleri sübvanse edilmeli, fiyatlar dengelenmeli ve vatandaşın alım gücü göz önünde bulundurulmalı. İthalatla piyasayı dengelemek yerine, yerli üretime dayalı politikalar izlenmeli" ifadelerini kullandı.