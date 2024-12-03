Tarla Sulama Kavgası Kanlı Bitti: İki Ölüm - Son Dakika
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Tarla Sulama Kavgası Kanlı Bitti: İki Ölüm

Tarla Sulama Kavgası Kanlı Bitti: İki Ölüm

Denizli'nin Çameli ilçesinde tarla sulama sırası nedeniyle tartışan Veli Say, komşusu Necati Gönen'i av tüfeğiyle vurduktan sonra intihar etti. Olayın detayları ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

03.12.2024 20:18  Güncelleme: 20:20
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DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde tarla sulama sırası nedeniyle tartıştığı komşusu Necati Gönen'i (51) av tüfeğiyle vurarak öldüren Veli Say (74), kendini kilitlediği evinde aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 13.00 sıralarında kırsal Taşçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Veli Say ile tarla komşusu Necati Gönen arasında, iddiaya göre, sulama suyu sırası yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, daha sonra Veli Say, evine gitti. Necati Gönen de ardından Say'ın evine gitti. Burada yine yaşanan tartışma sonrası Say, evinin penceresinden Gönen'e av tüfeğiyle ateş ederek göğsünden ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gönen, sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Çameli Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Say, kendini evine kilitleyerek jandarma ekiplerine teslim olmadı. Kapıyı açmayan Say, evin içerisinde aynı tüfekle kendini göğsünden vurarak intihar etti. Say'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Çameli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Politika, Cinayet, 3-sayfa, Denizli, Çameli, Güncel, Gönen, Tarım, Suç, Son Dakika

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