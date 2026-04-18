Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Tarsusi Yöresel Yemek Hikayeleri" Projesi Devam Ediyor

18.04.2026 09:35  Güncelleme: 11:05
Mersin'in Tarsus ilçesinde TADEKA, 'Tarsusi Yöresel Yemek Hikayeleri' projesi ile yöresel lezzetleri geleceğe aktarma çalışmalarına devam ediyor. Yüksük çorbası, Tatar çorbası ve mamül kurabiyesi gibi özel yemekler hazırlanarak katılımcılara ikram edildi.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA), yöresel mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürüttüğü "Tarsusi Yöresel Yemek Hikayeleri" projesine devam ediyor.

Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA), yöresel lezzetleri geleceğe taşıma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tarsus'a özgü yüksük çorbası, Tatar çorbası ve mamül kurabiyesi, TADEKA binası bahçesinde kurulan stantlarda geleneksel tariflere uygun şekilde hazırlandı. Hazırlık aşamaları kayıt altına alınan yemekler, daha sonra katılımcılara ikram edildi. Yaklaşık bir yıl önce analı-kızlı yemeğiyle başlatılan "Tarsusi Yöresel Yemek Hikayeleri" çerçevesinde; lahana sarması, humus, vardabit, kokulu çörek ve fındık lahmacun gibi çeşitli yöresel lezzetler de hazırlanarak kayıt altına alındı.

"Tarsus'un yöresel yemeklerini, büyüklerimizden gördüğümüz usullerle yapıyoruz"

TADEKA Turizm ve Gastronomi Kurulu Üyesi Murat Çeliker, yöresel lezzetlerin geleceğe taşınması adına başlattıkları projeye devam edeceklerini belirterek, "Yöresel yemek hikayelerimizi yaklaşık bir yıldır yapıyoruz. 'Tarsusi Yöresel Yemek Hikayeleri'nde bugüne kadar analı-kızlı, vardabit, humus, fındık lahmacunu ve tahinli lahana sarması gibi yemeklerimizi kayıt altına aldık. Bizim projemizin amacı; Tarsus'un yöresel yemeklerini, büyüklerimizden gördüğümüz usullerle ve onların yaptığı şekilde yaparak, nesilden nesile aktarmak" dedi.

Projeye destek veren aşçı Seray Uka Keleş, yöreye has Tatar çorbası ve yüksük çorbasının özel yemekler olduğunu vurguladı. Kekeş, "Tatar çorbası yöresel bir çorbamız. Mersin'in Tarsus ilçesinde, genellikle düğünlerde yapılan bir çorba. Ama kamuoyunda çok bilinmeyen, mantıyla karıştırılan bir yemek. Biz yöresel yemeklerimizi geçmişten geleceğe taşımak adına, böyle çekimler yaparak bunları yaşatıyoruz. Aile içinde zaten mantı ve yüksük çorbasını çok sık yapıyoruz. Annemden öğrendiğim şekliyle yapıyorum. Böyle bir projede olmaktan çok keyif alıyorum. Daha önce de başka yemekleri çekmiştik. Projeyi destekliyorum, o yüzden her yemek etkinliğinde olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Bu projenin Tarsus'a çok şey kattığını düşünüyorum"

Gamze Kılcı da projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Mamülü annem yapardı. Annemden gördüğüm kadarıyla, biraz internetten destek alarak, biraz da kendimden katarak farklı bir şey yapmaya çalıştım. Tarsus usulü mamülün hazır olarak satılanları biraz daha yumuşak. Benim damak zevkime uymadığı için, ben daha farklı malzemeler koydum" ifadelerini kullandı.

Mamülün birçok yerde satıldığını kaydeden Kılıcı, "Ama ben kendi yaptığımı daha çok seviyorum. Yöresel yemeklerimizi ve tatlılarımızı yapıyoruz. Çok güzel bir çalışma bence. Tarsus'a çok şeyler katacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza; TADEKA binasında yöresel yemekleri yapıp, insanlara tanıtma imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

