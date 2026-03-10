Tarsus'ta İftar Sofrası KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Katılımıyla Kuruldu - Son Dakika
Tarsus'ta İftar Sofrası KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Katılımıyla Kuruldu

10.03.2026 12:09  Güncelleme: 13:00
Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Şehitishak Mahallesi’nde kurulan sofrada vatandaşlarla bir araya gelen Tatar, ramazan ayının manevi atmosferini Tarsuslularla paylaştı.

Tarsus Belediyesi, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında mahalle iftarlarını sürdürüyor. Şehitishak Mahallesi'nde düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu iftar programı, önemli bir konuğu da ağırladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarsus ziyareti kapsamında belediyenin kurduğu iftar sofrasına konuk oldu.

Tarsus Belediyesi heyeti konukları ağırladı

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ı temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Ali Uyan'ın ev sahipliği yaptığı programa; CHP Tarsus İlçe Başkanı Yusuf Tıbık, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. İftar saati öncesinde vatandaşlarla bir araya gelen protokol üyeleri, mahalle sakinlerinin ramazan ayını kutladı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Ramazan ayının manevi huzuru içinde dualar eşliğinde açılan iftarın ardından, sohbetler gerçekleştirildi. Programda, ramazan ayının toplumsal dayanışma, birlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren bir dönem olduğuna vurgu yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve belediye yetkililerinin vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

