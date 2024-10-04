Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Y.Ç'nin kullandığı 27 LS 017 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?