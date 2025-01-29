Tarsus'ta Pamuk Yüklü Tırda Yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde pamuk yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, H.B. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen pamuk yüklü tırın dorse bölümü, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Tarsus Batı Gişeleri yakınlarında alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, tırı güvenlik şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında tırda hasar oluştu.
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