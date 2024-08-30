Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, Tarsus Batı Gişeler çıkışında R.T. (51) idaresindeki 33 CPY 36 plakalı çikolata yüklü tır ile Adnan Cemiloğlu (67) yönetimindeki 31 R 6681 plakalı tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Cemiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan diğer tırın sürücüsü R.T'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Araçlardaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Tır Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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