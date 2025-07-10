Tarsus\'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Abdurrahman Mimkara idaresindeki 01 TC 678 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Çamtepe Kavşağı mevkisinde S.A. yönetimindeki Kıbrıs plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki eşi Aysel Mimkara yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ve eşi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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