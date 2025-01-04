Mersin'in Tarsus ilçesinde bir cip ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Plakaları ile sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen bir cip ve 3 otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Berdan Viyadüğü mevkiinde çarpıştı.
Araçlardaki 4 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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