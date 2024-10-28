Tarsus\'taki Kreşler Cumhuriyet Bayramı İçin Gösteri Düzenledi

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(MERSİN)- Tarsus Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları özel gösterileri sahneledi. Etkinliğe, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da katıldı.

Tarsus Belediyesi'nin kreşlerinde eğitim alan çocuklar, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösterilerde bayram coşkusunu doyasıya yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan programda Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, miniklerin heyecanını paylaşıp onlarla bir araya geldi.

"Belediye olarak 10 adet kreşe sahibiz"

Çocukların eğitimine her zaman önem verdiğini vurgulayan Başkan Boltaç, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ilerleyen bir belediyeyiz. Kreşlerimize çok önem veriyoruz. Çocuklarımız erken yaşta doğru bir eğitime adım atarsa güzel bir nesil olur. Belediye olarak 10 adet kreşe sahibiz. Bu kreşlerimizde her biri birbirinden değerli, liyakatli öğretim kadrolarımız var" diye konuştu.