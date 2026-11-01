Tartus'un Banyas ilçesindeki rafineriye yönelik terör saldırısı girişimi engellendi

Suriye'nin Tartus iline bağlı Banyas ilçesindeki petrol rafinerisini hedef alan terör saldırısı girişiminin engellendiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir istihbarat kaynağı, Banyas rafinerisine yönelik planlanan terör eyleminin püskürtüldüğünü açıkladı.

Haberde başka detaya yer verilmedi.

Ülkede ham petrolün işlendiği iki ana rafineriden biri Tartus'a bağlı Banyas'ta, diğeri ise Humus'ta yer alıyor.

Suriye'de yılın ilk yarısında Şam, Deyrizor ve Haseke'de sabotaj eylemleri düzenlenmiş, petrol hatları ve elektrik üretim santralleri hedef alınmıştı.