Taş Plak Koleksiyoneri Süleyman Çepni, Geçmişe Yolculuk Yaptırıyor

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Hobi olarak toplamaya başladığı taş plaklar ile koleksiyoner haline geldi

Taş plaklardan oluşturduğu odasında insanları geçmişe götürüyor

RİZE - Rize'de yaşayan Süleyman Çepni, taş plak koleksiyonuyla beraber kurduğu odada ziyaretçilerine adeta geçmişe yolculuk yaptırıyor.

Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Süleyman Çepni, yaklaşık 10 ay önce bir arkadaşının mekanında otururken pikaptan gelen müziğin sesine tutuldu. Çepni, plaktan gelen müziğin sesini çok beğenmesiyle hobi olarak plak ve pikap aldı. İnternet üzerinden almış olduğu plakların ardından sosyal medya üzerinden kendisine yardım etmeleri üzerine orijinal plaklar bulmaya başladı. Gün geçtikçe daha çok plak almaya başlayan Çepni, sonrasında kendisine ait bir oda oluşturmaya başladı. Topladığı yaklaşık bin 500 taş plak, 3 bin 500 kaset, 500 CD, 500 makaralı kaset ve 35 civarında kartuş kasete odasında özel yerler oluşturdu. Odasının perdesinden halısına her şeyi özenle seçen Çepni'nın koleksiyonunda Barış Manço, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Müslüm Gürses ve Bergen gibi birçok sanatçının orijinal kayıt plağı bulunurken, Michael Jackson gibi yabancı şarkıcıların da plakları bulunuyor. Çepni, hemen hemen her gün özenle plaklarını ve cihazlarına bakımlarını gerçekleştiriyor.

"Burada kendime güzel bir hayat kurdum"

Boş olduğu her vakit odasında vakit geçirdiğini ifade eden 50 yaşındaki Süleyman Çepni, "Mesleki hayatıma devam ederken böyle bir hobiye niyetlendim ve böyle bir mekan kurdum. Vakitlerimi burada geçiriyorum. Bu süreç içerisinde koleksiyonu biriktirmek için birçok arkadaşımın bana faydaları oldu. Burada mesai saatleri haricinde ve hafta sonları vakit geçirmeye çalışıyorum. Burada kendime güzel bir hayat kurdum. Bu hayatı da sosyal medya üzerinden insanlar ile paylaşıyorum. Bu şekilde bırakamam. Mutlaka devamı gelecektir. Bu evin diğer odalarına da taşacak gibi duruyor. Plak biriktirmeye devam ediyorum. Cihaz biriktirmeye devam ediyorum. Bu cihazlar ve plaklarla uğraşıyorum. Bu cihazların bakımını yapıyorum. Plakların temizliklerini yapıyorum. Plak koleksiyonu var. Herkesin bildiği kaset çalar koleksiyonum var. Gençler için CD koleksiyonum var. Makaralı kaset koleksiyonum var" şeklinde konuştu.

"Hobi olarak başladım"

Sadece Türkiye üzerinde değil dünya üzerindeki plakları bulmaya çalıştığını belirten Çepni, "Benim bir arkadaşım kendince ufak bir plak almış. O sırada plak dinletisine denk geldim. Sesi çok değişik geldi. Ben bu sesi ne aracımda, ne televizyonda, ne telefon üzerinde fark etmedim. Plaktaki sesin çok ayrıntılı ve temiz olduğunu görünce merak ettim. Sonrasında böyle bir koleksiyona niyetlendim. Hobi olarak başladım. Plak alımlarına başladım. İlk almaya başladığım zaman nerelerden alacağımı bilmiyordum. İlk olarak internet üzerinden aldım. Sonrasında plakları nerelerden alabileceğimi öğrendim ve alımlarıma devam ettim. Bu süreçte çok kişiyle tanıştım. Onlar sayesinde daha eski kayıtların olduğunu gördüm. Biriktirdikçe böyle bir sayıya ulaştım. Son yaptığım sayıma göre 33'lük ve 43'lük plak sayısı bin 500 civarında elimde var. Yaklaşık 3 bin ve 3 bin 500 arasında kaset koleksiyonum var. 500 civarında da CD koleksiyonum var. Makaralı kaset fazla yok. Çünkü orijinal kayıt bulmak çok zor. Doldurma kayıt her yerde var. Yaklaşık 30-35 civarında da kartuş kasetim var. Sadece Türkiye üzerinde değil dünyada ki farklı sanatçıların da eski plaklarını bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.