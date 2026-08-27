Taşkent'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu - Son Dakika
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Taşkent'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Taşkent\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu
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Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Ufuk Ulutaş ve Askeri Ataşe Kurmay Albay Metin Kaya'nın ev sahipliğindeki etkinliğe Özbek yetkililer ve diplomatlar katıldı.

TAŞKENT (AA) – Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde, Büyükelçi Ufuk Ulutaş ve Askeri Ataşe Kurmay Albay Metin Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Özbekistanlı üst düzey yetkililerin yanı sıra ülkedeki yabancı misyon şefleri, askeri ataşeler ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve Türkiye ile Özbekistan'ın milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy da hazır bulundu.

"Büyük Zafer, Türk milletinin bağımsızlık iradesini tarihe bir kez daha nakşetmiştir"

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Ulutaş, Büyük Zafer'in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla andığını belirterek, vatanın, bayrağın, istiklal ve istikbalin korunması uğrunda canlarını feda eden tüm kahramanları da saygı ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Ulutaş, "Birinci Dünya Savaşı'nın akabinde, 104 yıl önce, 30 Ağustos 1922'de Kurtuluş Savaşı'nın ardından kazandığımız Büyük Zafer, Türk milletinin esarete ve işgale asla boyun eğmeyeceğini tarihe bir kez daha nakşetmiştir." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Büyük Zafer'in mirası üzerinde yükselen güçlü yapısıyla Türkiye'nin yanı sıra bölgenin ve daha geniş coğrafyaların barış, istikrar ve huzuruna katkı sağlayan temel unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Ulutaş, Türkiye'nin güvenlik alanındaki kapasitesini sürekli geliştirdiğini kaydetti.

Ulutaş, Türkiye'nin bir yandan kendisine yönelebilecek risk ve tehditlere karşı caydırıcılığını güçlendirdiğini, diğer yandan dost, müttefik ve ortak ülkelerle savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini geliştirdiğini belirtirken, değişen savaş koşulları ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak için çalışmaları sürdüğünü dile getirdi.

Bu çerçevede, çok sayıda bölgesel ve küresel sınamanın yaşandığı mevcut uluslararası ortamda, yakın çevreden başlayarak daha geniş coğrafyalarda barış, refah ve istikrarın tesisine katkıda bulunmayı dış politikanın önemli sütunlarından biri olarak gördüklerini kaydeden Ulutaş, "Bu anlayışın önemli bir unsuru, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla ilerlediğimiz yerli, milli, güçlü ve yenilikçi savunma sanayisinin inşasına giden yoldur." diye konuştu.

Ulutaş, Türkiye'nin Özbekistan başta olmak üzere Orta Asya ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri ve savunma alanlarında da önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, güvenlik makamları arasındaki düzenli diyalog ve temasların sürdüğünü kaydetti.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığa işaret eden Ulutaş, "Kardeş Özbekistan'ın, diğer tüm alanlarda olduğu gibi askeri ve savunma sanayisi alanlarında da yanında olmaktan, ülkemizin imkan ve tecrübelerini kardeş Özbekistan'ın hizmetine sunmaktan gurur duyduğumuzu vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Ulutaş, Türkiye'nin dostları, kardeşleri ve müttefikleriyle birlikte bölgede barış ve istikrarı zedelemeye, ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmeye yönelik girişimler karşısında gerekli irade, güç ve kabiliyete sahip olduğunu kaydederek, "Barışı savunmak için güçlü olmak, istikrarı savunmak için caydırıcılığa sahip olmak gerekiyor." dedi.

Büyükelçi Ulutaş, konuşmasının sonunda Özbekistan'ın 1 Eylül'de kutlanacak bağımsızlığının 35. yıl dönümünü tebrik etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri küresel barışın dayanaklarından biri

Askeri Ataşe Kaya ise 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna temel teşkil eden en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Bu zaferin Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en açık göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Kaya, dünyanın farklı bölgelerinde çatışmaların arttığı ve küresel güvenlik mimarisinde kırılmaların yaşandığı bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerinin küresel barışın dayanaklarından biri olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Kaya, ayrıca Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşlik ilişkilerine dikkati çekerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Özbekistan'ın 1 Eylül Bağımsızlık Günü'nün iki ülke halkı açısından anlamlı günler olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bağımsızlık ve egemenlik uğrunda hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle anan Kaya, kahraman gazileri de yad etti.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

Büyükelçilik, Özbekistan, Diplomasi, Taşkent, Kültür, Güncel, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşkent'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu - Son Dakika

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