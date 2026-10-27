Tatar, Doğu Akdeniz gazı için Türkiye üzerinden AB'ye fizibilite çalışmasını anlattı - Son Dakika
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Tatar, Doğu Akdeniz gazı için Türkiye üzerinden AB'ye fizibilite çalışmasını anlattı

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KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerinin Türkiye üzerinden AB'ye götürülmesine dair fizibilite çalışmaları bulunduğunu aktardı. Manavgat'ta konuşan Tatar, Türkiye ile KKTC işbirliğinin ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerinin Türkiye üzerinden Avrupa Birliğine (AB) taşınması yönünde fizibilite çalışmaları olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manavgat İlçe Başkanlığının daveti üzerine, ilçede iki günlük ziyaret programına katılan Tatar, AK Parti Manavgat İlçe Başkanlığını ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tatar, Türkiye'nin KKTC'yi ayrılmaz bir vatan parçası olarak gördüğünü ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini önemsediğini ifade etti.

Türkiye ile KKTC arasındaki işbirliğinin ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını vurgulayan Tatar, su temin projesinin ardından elektrik ve doğal gaz projelerinin de gündemde olduğunu belirtti.

Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerinin, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının da değerlendirildiğini aktardı.

Tatar, "İleride Güney Kıbrıs'ın da güneyinde oralarda çıkacak olan doğal gaz rezervinin Türkiye Cumhuriyeti üzerinden AB'ye kadar götürülebileceği konuşulmaktadır. Fizibilite çalışmaları bu yöndedir. Dolayısıyla çok büyük projelerdir. Bu büyük projelere vesile olan Türkiye Cumhuriyeti'ne, ana vatana her türlüsünden teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Ersin Tatar, Türkiye'nin KKTC'ye yönelik yatırımlarının uzun vadede ülkenin güçlenmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Doğu AkdenizPolitikaManavgatTürkiyeGüncelKıbrısTatarDünyaSon Dakika

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