Tatar: KKTC'nin Tanınması Zamanı Geldi - Son Dakika
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Tatar: KKTC'nin Tanınması Zamanı Geldi

07.07.2025 17:00
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Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin tanınması gerektiğini ve iki devletli çözümün önemini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın kuzeyinde bir yapı, bir gerçek ve insanların yaşadıkları bir düzen bulunduğunu belirterek, "Er ya da geç KKTC'nin tanınması gerekir." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde bir araya gelen Tatar ve Cuellar'ın, başta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde 16-17 Temmuz tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek 5+1 formatındaki genişletilmiş görüşme olmak üzere Kıbrıs meselesiyle ilgili konularda görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi.

Kabulün ardından basın toplantısı düzenleyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York'a yapıcı bir yaklaşımla gideceklerini söyleyerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), KKTC'den emlak alanlara yönelik yürüttüğü tutuklama eylemlerinden duydukları rahatsızlığı bir kez daha Şahsi Temsilci Cuellar'a ilettiklerini dile getirdi.

Tatar, Azerbaycan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi'nde birçok devlet başkanı ile görüşmesinde KKTC'nin pozisyonunu anlattığını aktararak, "Artık bu saatten sonra eskiye dönüş ve federal çatı altında bir ortaklık bizi çok geriye götürür. Egemen eşit, eşit uluslararası statü ile formüle edilen iki devletli yeni siyasetin başarılı olması için birlik ve beraberliğimiz önemlidir." diye konuştu.

Kıbrıs'ın kuzeyinde bir yapı, bir gerçek ve insanların yaşadıkları bir düzen bulunduğuna işaret eden Tatar, iki devletlilik gerçeğinin giderek kabul görmeye başladığını vurguladı.

Tatar, Kıbrıs'ta mevcut olan iki yapının bundan sonra birleşmesinin mümkün olmadığına da değinerek, şunları kaydetti:

"Er ya da geç KKTC'nin tanınması gerekir. 'Yarın sabah tanıyın' demiyorum ama er veya geç bunu yapmaları gerekir. Burada bir Kuzey Kıbrıs Devleti vardır. Kıbrıs'ta iki devlet vardır. Belki Kuzey'deki devlet şu anda çeşitli sebeplerden dolayı tanınmıyor. Ama bizim gerçeğimiz buradadır."

Cuellar: "Gelecek hafta için oldukça heyecanlıyım"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar, BM'nin Ada'nın refahı ve halkın daha iyi bir yaşam sürmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

Tatar ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Cuellar, gün içinde GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile de bir görüşme yapacaklarını dile getirdi.

Cuellar, gelecek hafta yapılacak görüşmeler için hazırlık yapmak amacıyla Kıbrıs'ta bulunduğunu belirterek, "Her iki tarafın müzakerecileri ile bu öğleden sonra ve muhtemelen çarşamba günü çok sıkı çalışacağız. Gelecek hafta için (Genişletilmiş 5+1 toplantısı) oldukça heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Antonio Guterres, Maria Angela, Dış Politika, Politika, Güncel, Dünya, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatar: KKTC'nin Tanınması Zamanı Geldi - Son Dakika

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