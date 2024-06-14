Tatil Zili Çaldı: 20 Milyon Öğrenci İçin Karne Günü - Son Dakika
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Tatil Zili Çaldı: 20 Milyon Öğrenci İçin Karne Günü

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyon öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Bakan Tekin, Ankara'da bir okulda öğrencilere karne dağıttı. Yeni eğitim öğretim yılı, 9 Eylül'de başlayacak.

14.06.2024 12:11
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyon öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Bakan Tekin, Ankara'da bir okulda öğrencilere karne dağıttı. Yeni eğitim öğretim yılı, 9 Eylül'de başlayacak.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrencinin 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim yılı, bugün sona erdi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. Bu yıl öğrencilere, ders notlarının yanı sıra sosyal etkinliklere katılım durumlarının da yer aldığı yeni karneler dağıtıldı.

Türkiye'de okul öncesinde 2 milyon 55 bin 350, ilköğretimde 11 milyon 59 bin 648, ortaöğretimde ise 6 milyon 789 bin 681 olmak üzere toplamda 19 milyon 904 bin 679 öğrenci karnesini bugün aldı. Öğrencilerin okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinliklerdeki değerlendirmeleri de karnelerinde yer aldı.

Öğrencilere karnelerini Bakan Tekin verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Okul bahçesinde öğrencilerin yıl sonu etkinliklerini izleyen Bakan Tekin, daha sonra öğrencilerin karne dağıtım törenine katıldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde hayata geçirilecek.

Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül 2024'te ders başı yapacak. Ayrıca yaz döneminde 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tatil Zili Çaldı: 20 Milyon Öğrenci İçin Karne Günü - Son Dakika

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