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Tatilin keyfini kayarak çıkardılar: Şambrellerle doyasıya eğlendiler - Son Dakika
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Tatilin keyfini kayarak çıkardılar: Şambrellerle doyasıya eğlendiler

Bolu'da kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu Abant Gölü Milli Parkı'na gelen tatilciler, soğuk havaya rağmen doyasıya eğlendi. Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tatil için Abant'ta gelen vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden göl çevresinde yürüyerek, bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler ise Tabiat Parkı'na yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan dik yamaçlarda şambrelle kaydı. İstanbul'dan sömestr tatili için Abant'a gelen Kubilay Öztürk, 'Çocuklar sömestr tatilinde kar görsün diye geldik. İstanbul'da çok kar yağmadı bu sene. Çocuklar çok mutlu. Yoğun eğitim sürecinden sonra karne hediye oldu diyebiliriz' dedi.

Tatilin keyfini kayarak çıkardılar: Şambrellerle doyasıya eğlendiler
22.01.2024 - 22:39,
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Tatilin keyfini kayarak çıkardılar: Şambrellerle doyasıya eğlendiler

BOLU - Bolu'da kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu Abant Gölü Milli Parkı'na gelen tatilciler, soğuk havaya rağmen doyasıya eğlendi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü. Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tatil için Abant'ta gelen vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden göl çevresinde yürüyerek, bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler ise Tabiat Parkı'na yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan dik yamaçlarda şambrelle kaydı.

İstanbul'dan sömestr tatili için Abant'a gelen Kubilay Öztürk, "Çocuklar sömestr tatilinde kar görsün diye geldik. İstanbul'da çok kar yağmadı bu sene. Çocuklar çok mutlu. Yoğun eğitim sürecinden sonra karne hediye oldu diyebiliriz" dedi.

Kaynak: İHA
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