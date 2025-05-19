Tatlısu Balıkları Tuzlu Suda Telef Oldu - Son Dakika
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Tatlısu Balıkları Tuzlu Suda Telef Oldu

Hatay'da aşırı yağış sonrası Asi Nehri'nden denize sürüklenen tatlı su balıkları telef oldu.

19.05.2025 14:34
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Aşırı yağışla birlikte denize sürüklenen binlerce tatlı su balığı, tuzlu suya uyum sağlayamayınca telef oldu

HATAY - Hatay'da etkili olan aşırı yağışla birlikte Asi Nehri'nden Akdeniz'e sürüklenen tatlı su balıkları, tuzlu suda yaşayamayarak telef oldular. Samandağ ilçesinde sahil kıyıları telef olan binlerce kefal ve sazan balıklarıyla kaplandı.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışla birlikte Lübnan'dan doğarak Hatay'ın Samandağ ilçesinden denize dökülen Asi Nehri'nde de suyun debisinde artma yaşandı. Yağışla birlikte Asi Nehri'nden sürüklenerek Samandağ ilçesinde Akdeniz'le buluşan tatlı su balıkları tuzlu suya uyum sağlayamayarak telef oldular. Akdeniz'in Samandağ kıyıları binlerce telef olan kefal ve sazan balığı ile kaplandı.

"Asi Nehri'nde tatlı sudaki balıklar, tuzlu suya gelince telef oldular"

Amatör olarak olta balıkçılığı yapan Özgür Garip, sahilin telef olan balıklarla kaplı olduğunu belirterek "Sahilde baya telef olan balık var. Geçtiğimiz günlerdeki yağışlardan dolayı Asi Nehri'nde tatlı sudaki balıklar, tuzlu suya gelince telef oldular. Bunun nedenini tam olarak bilmiyorum. Normalde tatlı su balıkları tuzlu suda yaşayamazlar ama bun balıklar önceden telef olmuş. Asi Nehri'nin kenarlarında da ölü balıklar var" dedi.

"Balıklar, sahil boyuncu balıklar telef olmuş şekilde bulunuyor"

Telef olan balıkların kefal ve sazan olduğunu ifade eden Enzer Çay, "Burası tatlı su ile tuzlu suyun birleştiği noktada oluyor. Birleşme noktası olduğu için balıklar; tatlı sudan tuzlu suya, tuzlu sudan tatlı suya geçiş yaparlar. Bu geçişler olduğunda tatlı su balıkları, tuzlu suda yaşayamazlar. Bu yüzden ölü balıklar sahile vurdu. Geçen günlerde bu bölgede aşırı yağışlar ve seller oldu. Bu telef olan balıklarda selle birlikte Asi Nehri'nden tuzlu suya geldiler ve telef oldular. Tatlı suda yaşayan balıklar, tuzlu suya gelince telef oldular. Balıklar, sahil boyuncu balıklar telef olmuş şekilde bulunuyor. Ölü balıkların çoğu sazan ve kefal balıklarından oluşuyor. Sahilde ölü balıkların sayısı çok fazla bulunuyor"dedi.

Kaynak: İHA

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