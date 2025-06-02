Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Rıdvan T. idaresindeki 65 ABM 469 plakalı minibüs, Tatvan- Van kara yolunun Dibekli köyü mevkisinde, Mehmet Şirin Kaplan yönetimindeki 20 EC 294 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Kaplan hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ile otomobildeki Nurullah Kaplan yaralandı.
Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nurullah Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından açıldı.
Son Dakika › Güncel › Tatvan'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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