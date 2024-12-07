Tatvan'da Zincirleme Kaza: 33 Yaralı - Son Dakika
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Tatvan'da Zincirleme Kaza: 33 Yaralı

Tatvan\'da Zincirleme Kaza: 33 Yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 20 aracın karıştığı kazada 33 kişi yaralandı, can kaybı yok.

07.12.2024 14:18
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişi yaralandı.

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

20 aracın karıştığı kazada 33 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolun trafiğe kapatıldığı bölgede kazaya karışan araçların kaldırılmasına başlandı.

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

"Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması"

Vali Ahmet Karakaya da kaza yerinde incelemelerde bulundu, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelerde yaralıları ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş ve hastane başhekimlerinden yaralıların durumu ile ilgili bilgi alan Karakaya, zincirleme trafik kazasına yaklaşık 20 aracın karıştığını değerlendirdiklerini söyledi.

Kazada 33 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Yaralılarımızın büyük bir kısmı ayakta tedavi olacak şekilde. Diğerleri de hafif yaralı. Yaralılarımızın Bitlis ve Tatvan'daki hastanelerde tedavileri devam ediyor. Birçoğunun taburcu işlemleri yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık çalışanlarımız gerekli ilgiyi gösteriyor. Kazayla ilgili soruşturma emniyet ve jandarma birimlerimizce yürütülüyor. İlimize geçmiş olsun. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Kazaların tekrar olmaması için tedbirlerimizi daha da artıracağız."

Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tatvan'da Zincirleme Kaza: 33 Yaralı - Son Dakika

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