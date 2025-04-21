Tatvan Hastanesi\'nde Ek Randevu ile Yoğunluk Azaldı

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde, açılan ek randevularla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) yoğunluk azaldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak amacıyla farklı branşlarda ek randevu planlaması yapıldı.

Hastane yönetimince yürütülen çalışmalar kapsamında, talepte bulunan 5 bin 382 hastaya telefonla ulaşılarak ek randevular oluşturuldu.

Böylece bu hafta içinde planlı randevulara ilave olarak 5 bin 382 kişiye daha sağlık hizmeti sunuldu.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı'nın koordinasyonunda yapılan çalışmayla MHRS'de yaşanan yoğunluk azaltıldı.