Tavşanlı'da Ev Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tavşanlı'da Ev Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Tavşanlı\'da Ev Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
29.03.2026 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın, kullanılamaz hale geldi. Soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 14.00 sıralarında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Çakır'a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, ihbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar da hortumlarla itfaiye ekiplerine destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 1 saat sonra söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavşanlı'da Ev Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 yaşındaki Polen yıllarca böyle yaşamış Burnundan ameliyatla çıkardılar 5 yaşındaki Polen yıllarca böyle yaşamış! Burnundan ameliyatla çıkardılar
Can pazarı Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar Can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
İBB’nin talebi değerlendirildi Mahkemeden Galata Kulesi kararı İBB'nin talebi değerlendirildi! Mahkemeden Galata Kulesi kararı
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
Başka takım formaları için kavga ettiler Başka takım formaları için kavga ettiler
Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı Akıllara Hakan Sabancı’nın söyledikleri geldi Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi
Resmen sıraya girdiler Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu

19:31
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
19:16
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
19:12
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
18:37
İmzalar atıldı Karşıyaka yeni stadına kavuşuyor
İmzalar atıldı! Karşıyaka yeni stadına kavuşuyor
18:35
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var
İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
18:14
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan tüm milli futbolculara hediye villa Ancak bir şartı var
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var
17:11
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
17:00
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
15:48
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 20:24:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da Ev Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.