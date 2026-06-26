Tembelliğin sonu kötü Bitti: Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı! - Son Dakika
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Tembelliğin sonu kötü Bitti: Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!

26.06.2026 16:25
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Üşengeç adam, dondurma almak yerine dondurmacıyı balkona çağırdı. Dondurmayı yakalamak isterken dengesini kaybedip aşağı yuvarlandı. Dondurmacı ise çaresizce müdahale etmeye çalıştı.

Dünyanın en ilginç kazalarından biri Hindistan'da meydana geldi. Evden çıkıp dondurma almak yerine, kelimenin tam anlamıyla "aşağı inmeye üşenen" bir adamın dondurmacıya uzanmaya çalışırken balkondan aşağı yuvarlandığı o şoke edici anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bu kadarı da olmaz" dedirten olay, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşandı. Akşam saatlerinde canı dondurma çeken talihsiz adam, merdivenleri inip dondurmacının yanına gitmek yerine, tembelliğinin kurbanı olarak dondurmacıyı doğrudan balkonunun altına çağırdı.

Kestirme Yol Facia Getirdi!

Sokaktan geçen dondurmacı, yukarıda kendisini bekleyen müşterisine tehlikeli ama "kestirme" bir kolaylık sağlamak istedi. Yol kenarındaki küçük bir basamağın üzerine çıkan dondurmacı, elindeki külahı olabildiğince yukarı doğru uzattı.

Havanın sıcaklığından bunalan ve bir an önce dondurmasına kavuşmak isteyen üşengeç müşteri ise dondurmayı kapabilmek için balkondan aşağıya doğru iyice sarktı. Ancak tam dondurmayı yakaladığı saniyeler içinde olanlar oldu.

Hiçbir uyarı sinyali olmadan bir anda dengesini kaybeden adam, beton bariyerlerin üzerinden adeta takla atarak balkondan aşağı yuvarlandı. Düşüşünü yavaşlatmak umuduyla son bir refleksle balkon demirlerine tutunmaya çalışsa da, yer çekimine karşı koyamadı. Ayakları başının üzerine doğru fırlayan adam, amuda kalkmış bir şekilde hızla beton zemine doğru çakıldı.

O sırada aşağıda bekleyen dondurmacı, çaresizce ellerini havaya kaldırıp müşterisini havada yakalamaya çalışsa da devasa kazaya engel olamadı. İki elini birden öne doğru uzatan talihsiz adam, saniyeler içinde kendi dairesinin hemen altındaki kör duvarın arkasına düşerek gözden kayboldu. Şoke olan dondurmacı ise hemen duvarın arkasına koşarak yere çakılan müşterisinin durumunu kontrol etmeye çalıştı.

Gürültüyü ve çığlıkları duyan mahalle sakinleri, ne olduğunu anlayamadıkları bu panik anıyla birlikte hızla olay yerine koştu. Güvenlik kamerası görüntülerine, düşme anının hemen ardından balkona fırlayan ve ellerini dizine vurarak feryat eden endişeli bir kadının anları da yansıdı.

Yerel medyadan edinilen bilgilere göre, dondurma uğruna balkondan düşerek ciddi şekilde yaralanan adam, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sosyal medyada kısa sürede tıklama rekorları kıran bu akılalmaz video, "Günlük hayatta tembelliğin sonu" ve "Balkonlardan tedbirsizce sarkmanın ölümcül riskleri" başlıklarıyla binlerce yorum aldı.

Tembelliğin sonu kötü Bitti: Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!
Tembelliğin sonu kötü Bitti: Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!
Tembelliğin sonu kötü Bitti: Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!
Tembelliğin sonu kötü Bitti: Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!

Hindistan, Son Dakika

Son Dakika Hindistan Tembelliğin sonu kötü Bitti: Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı! - Son Dakika

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