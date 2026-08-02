Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Tavşanlı\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Tavşanlı'dan Kütahya yönüne seyreden Mustafa Eşen yönetimindeki 35 APV 346 plakalı otomobil, Kayıköy Kavşağı'ndan Tavşanlı istikametine dönüş yapan Osman Yalçın idaresindeki 43 PD 107 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri savrularak karşı şeride geçti.

Kazada, 43 PD 107 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Yalçın (79), olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücülerden Osman Yalçın ile aynı araçta bulunan Ayşe Yalçın (53) ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Hacer Eşen ile Ahmet Burak Eşen yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ayşe Yalçın'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Acil Durum, Tavşanlı, Kütahya, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

14:21
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı
44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
14:17
Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed’ten acı haber
Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber
14:14
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
13:15
İstanbul’da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü
İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü
12:37
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı Behzat Ç. suçlamasını kabul etti
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti
12:10
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 14:40:58. #7.13#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.