Tavşanlı'da Uyuşturucu ve Sahte Para Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Tavşanlı'da Uyuşturucu ve Sahte Para Operasyonu: 2 Tutuklama

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, otomobilde yapılan aramada 70 gram bonzai, 7 adet uyuşturucu hap ve 59 bin liralık sahte 200'lük banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

09.02.2024 19:36  Güncelleme: 19:43
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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde otomobillerinde 59 bin liralık sahte 200'lük banknot, 70 gram bonzai ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Kocaeli'den ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 70 gram bonzai, 7 adet uyuşturucu hap ile 59 bin liralık sahte 200'lük banknot ele geçirildi. Otomobildeki G.Ö. (31) ve H.G. (33) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Tavşanlı\'da Uyuşturucu ve Sahte Para Operasyonu: 2 Tutuklama
Kaynak: DHA

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