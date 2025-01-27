TBB, Muayene Paylarındaki Zamları Eleştirdi - Son Dakika
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TBB, Muayene Paylarındaki Zamları Eleştirdi

Türk Tabipleri Birliği, muayene katılım paylarına yapılan zamlara tepki göstererek geri çekilmesini istedi.

27.01.2025 14:40
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(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TBB) muayene katılım paylarına yapılan zamlara tepki gösterdi. TBB'den yapılan açıklamada, "Aralarında işçi, memur, esnaf, emekli temsilcilerinin de olduğu SGK Yönetim Kurulu'nu sağlık hizmetine erişimi güçleştiren bu zamları geri çekmeye çağırıyoruz" denildi.

Resmi Gazete'de önceki gün yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile hekim ve diş hekimi muayene katılım paylarına yüzde 200 ile yüzde 542.8 oranlarında zam yapılmıştı.

Tebliğle İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında daha önce 6 TL olan muayene katılım payı 20 TL'ye; Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde ve Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde daha önce 7 TL olan muayene katılım payı 45 TL'ye; Diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet/vakıf üniversite hastaneleri, tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde daha önce 8 TL olan muayene katılım ücreti 45 TL'ye; ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında daha önce 15 TL olan muayene katılım payı 50 TL'ye çıkarılmıştı.

"Adaletsizliktir"

TBB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki; memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75, asgari ücrete yüzde 30 zam yeterli görülürken muayene katılım paylarına yüzde 233,3 ile yüzde 542,8 arasında zam yapmak adaletsizliktir.

SGK tarafından konuya dair bir açıklama yapılmazken Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm hesabından SGK'nin yaptığı zammın gerekçesi "Sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuruların gerekli ölçüde yapılması hedeflenmiştir" olarak açıklandı. Yıllardır sürekli olarak hastane müracaat sayılarının artışıyla övünen Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklamayı şaşkınlıkla karşıladığımızı belirtmek isteriz.

"Yoksul hastalar için ciddi bir yük oluşturmakta"

Muayene katılım payları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile "gereksiz kullanımı önlemek" gerekçesiyle düzenlenmişti. Ancak kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılında Türkiye'de kişi başı hekime müracaat sayısı 6,8 iken, son açıklanan istatistiklere göre 2023 yılında 11,4 olmuştur. Görüldüğü gibi muayene katılım payları "gereksiz kullanımı" önlememekte, ancak yoksul hastalar için ciddi bir yük oluşturmaktadır.

"Özellikle kronik hastalığı olan yaşlı ve yoksul hastalarımızın sağlık hizmetine ulaşmasına engel olacaktır"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bile 2023 itibarıyla nüfusun yüzde 30,7'sinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olduğunu kabul ettiği, yaklaşık 5 milyon hanede yaşayan 20 milyona yakın yurttaşın sosyal yardımlarla hayatını sürdürmeye çalıştığı, insanlarımızın ciddi şekilde beslenme, barınma, geçim sorunları yaşadığı bugünlerde muayene katılım paylarına yapılan bu fahiş zamlar özellikle kronik hastalığı olan yaşlı ve yoksul hastalarımızın sağlık hizmetine ulaşmasına engel olacaktır.

"Hekimlerle hastaları karşı karşıya getirme tehlikesi taşımakta"

Bunun yanında ikinci basamak sağlık kurumlarına aile hekimlerinden sevk alarak gidecek hastalar için muayene katılım paylarının yüzde 50 indirimli uygulanacak olması aile sağlığı merkezlerini "sevk merkezleri"ne dönüştürme ve bu nedenle hekimlerle hastaları karşı karşıya getirme tehlikesi taşımaktadır. Aralarında işçi, memur, esnaf, emekli temsilcilerinin de olduğu SGK Yönetim Kurulu'nu sağlık hizmetine erişimi güçleştiren bu zamları geri çekmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Politika, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Hukuk, Zam, Son Dakika

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