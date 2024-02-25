TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, İsrail'in işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin sunumu takip etmek üzere Lahey'e geldi - Son Dakika
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, İsrail'in işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin sunumu takip etmek üzere Lahey'e geldi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, İsrail\'in işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin sunumu takip etmek üzere Lahey\'e geldi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel başkanlığındaki heyet, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin Türkiye'nin yapacağı sözlü sunumu takip etmek üzere Hollanda'nın idari başkenti Lahey'e geldi. Yüksel, Türkiye'nin sunumuyla başlayacak yarınki sunumlarla birlikte, sözlü duruşmalar safhasının sona ereceğini belirterek, duruşmaların dünyanın birçok yerinden gelen hükümet yetkilileri, diplomatlar, insan hakları kurumlarından temsilcileri ve hukukçular tarafından takip edileceğini kaydetti.

25.02.2024 21:27  Güncelleme: 21:28
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığındaki heyet, Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in, Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin Türkiye'nin yarın yapacağı sözlü sunumu takip etmek üzere Hollanda'nın idari başkenti Lahey'e geldi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, UAD'deki duruşmaları takip etmek ve temaslarda bulunmak üzere, Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Anayasa Komisyon Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Hollanda'nın idari başkenti Lahey'e ulaştı.

Yüksel, AA muhabirine, Dışişleri Bakanlığının İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin yarın UAD'de sözlü sunum yapacağını belirtti.

UAD'de, 19 Şubat'tan bu yana devam eden duruşmalarda şimdiye kadar 45 ülkenin sunumlarını yaptığını kaydeden Yüksel, "Yarın Türkiye'nin sunumunun ardından 4 ülke ve 3 uluslararası kuruluşun daha sunumuyla birlikte duruşmalar sona erecek. Daha sonra Divan, BM Genel Kurulunun talep ettiği görüşe ilişkin müzakereler başlayacak. Bu sürecin sonunda, Filistinlilere uygulanmakta olan zulme ilişkin hukuki tespitlerin ortaya konulmuş olacağını umuyoruz." dedi.

Yüksel, Türkiye'nin sunumuyla başlayacak yarınki sunumlarla birlikte, sözlü duruşmalar safhasının sona ereceğini belirterek, duruşmaların dünyanın birçok yerinden gelen hükümet yetkilileri, diplomatlar, insan hakları kurumlarından temsilcileri ve hukukçular tarafından takip edileceğini kaydetti.

"Filistin halkı, tarihin de dışına itilmeye çalışılıyor"

Filistin halkının 75 yıldır topraklarına dönmeyi beklediğini anlatan Yüksel, "Filistin halkı, kendi coğrafyasının dışına itildiği gibi aslında İsrail tarafından tarihin de dışına itilmeye çalışılıyor. Bugün Gazze'deki gördüklerimiz, İsrail'in Filistinlileri sadece yerlerinden etmeyi değil, tarihten de silmeyi amaçladığını gösteriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk günlerden itibaren hem insani yardımın geçişine hem de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerini sürdürdüğüne değinen Yüksel, "Türkiye olarak kendi payımıza düşeni yapmak adına, İsrail'in Filistin'deki işgali devam ettiği sürece, İsrail'e karşı ilgili uluslararası organlarda hesap verebilirlik ve adalet arayışımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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