TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, İsrail\'in işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin sunumu takip etmek üzere Lahey\'e geldi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığındaki heyet, Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in, Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin Türkiye'nin yarın yapacağı sözlü sunumu takip etmek üzere Hollanda'nın idari başkenti Lahey'e geldi.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, UAD'deki duruşmaları takip etmek ve temaslarda bulunmak üzere, Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Anayasa Komisyon Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Hollanda'nın idari başkenti Lahey'e ulaştı.
Yüksel, AA muhabirine, Dışişleri Bakanlığının İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin yarın UAD'de sözlü sunum yapacağını belirtti.
UAD'de, 19 Şubat'tan bu yana devam eden duruşmalarda şimdiye kadar 45 ülkenin sunumlarını yaptığını kaydeden Yüksel, "Yarın Türkiye'nin sunumunun ardından 4 ülke ve 3 uluslararası kuruluşun daha sunumuyla birlikte duruşmalar sona erecek. Daha sonra Divan, BM Genel Kurulunun talep ettiği görüşe ilişkin müzakereler başlayacak. Bu sürecin sonunda, Filistinlilere uygulanmakta olan zulme ilişkin hukuki tespitlerin ortaya konulmuş olacağını umuyoruz." dedi.
Yüksel, Türkiye'nin sunumuyla başlayacak yarınki sunumlarla birlikte, sözlü duruşmalar safhasının sona ereceğini belirterek, duruşmaların dünyanın birçok yerinden gelen hükümet yetkilileri, diplomatlar, insan hakları kurumlarından temsilcileri ve hukukçular tarafından takip edileceğini kaydetti.
"Filistin halkı, tarihin de dışına itilmeye çalışılıyor"
Filistin halkının 75 yıldır topraklarına dönmeyi beklediğini anlatan Yüksel, "Filistin halkı, kendi coğrafyasının dışına itildiği gibi aslında İsrail tarafından tarihin de dışına itilmeye çalışılıyor. Bugün Gazze'deki gördüklerimiz, İsrail'in Filistinlileri sadece yerlerinden etmeyi değil, tarihten de silmeyi amaçladığını gösteriyor." diye konuştu.
Türkiye'nin ilk günlerden itibaren hem insani yardımın geçişine hem de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerini sürdürdüğüne değinen Yüksel, "Türkiye olarak kendi payımıza düşeni yapmak adına, İsrail'in Filistin'deki işgali devam ettiği sürece, İsrail'e karşı ilgili uluslararası organlarda hesap verebilirlik ve adalet arayışımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, İsrail'in işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin sunumu takip etmek üzere Lahey'e geldi - Son Dakika
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz" dedi.
Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi.
İstanbul'un en büyük 5. ilçesi ünvanına sahip olan Bağcılar'ın belediye başkanı Abdullah Özdemir yeni dönem projelerini anlattı. Eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projeler, toplumun her kesimine hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da düzenlediği mitingde ana muhalefet partisine yüklendi. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden uzaklaştırılmasına atıfta bulunan Erdoğan, "Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Halbuki seçim gecesi hepsi de ne diyordu? 'Kazandık, kazanıyoruz.' Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçiyorlardı." dedi.
Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Kampanya şartlarında aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasında AK Parti Milletvekili Kurtcan Çelebi'ye arsa çıkması ses getirdi. Çelebi, kirada oturduğunu ve kampanyaya milletvekili olmadan önce başvurduğunu söyleyip hakkından feragat ettiğini ifade etti. TOKİ'den yapılan açıklamada ise "Hak sahibi Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?