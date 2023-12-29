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TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Van'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Van'da İncelemelerde Bulundu

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Van'da araştırma gezisi düzenledi. Komisyon üyeleri, Van Gölü'nde ağ atan balıkçıları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnci kefalinin durumunu ve yapılan çalışmaları raporlaştıracak olan komisyon, balıkçılarla yapılacak istişarelerde sorun ve talepleri dinleyecek. Ayrıca, Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olan inci kefalinin değerinin artırılması ve gölün etrafında yapılması gereken tesislerin tespitine de yer verecek.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Van\'da İncelemelerde Bulundu
29.12.2023 - 17:13,
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, araştırma gezisi kapsamında Van'da incelemelerde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığındaki komisyon üyeleri, Van Gölü'nde ağ atan balıkçıları ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Komisyon Başkanı İsmail Emrah Karayel, gazetecilere, Van Gölü'nün balıkçılık anlamında önemli bir yere sahip olduğunu hatırlattı.

Komisyon olarak inci kefalinin durumunu ve yapılan çalışmaları raporlaştıracaklarını ifade eden Karayel, şunları kaydetti:

"Van Ticaret ve Sanayi Odası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldık. Bundan sonraki süreçte balıkçılarla beraber yapacağımız istişarelerde sorun ve taleplerini dinleyeceğiz. Ülkemizdeki önemli değerlerden bir tanesi olan Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olan inci kefalinin meclis raporlarında kayıtlara geçmesi son derece önemlidir. Sektörün gelişmesi balık yetiştiriciliği anlamında neler yapılabilir diye raporumuzu detaylı bir şekilde inceleyip hazırlayacağız. İnci kefalinin değerinin artırılması, hak ettiği noktaya gelmesi, gölün etrafında hangi tür tesislerin yapılması gerektiğinin tespitine de raporumuzda yer vereceğiz."

Komisyon üyesi AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise balıkçılık konusunda ülkenin birçok noktasında incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Türkmenoğlu, "Ülkemizde balık varlığının artırılması ve topluma daha fazla yarar sağlaması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan tüm partilerin katılımıyla kurulan komisyonumuzla balıkçı barınaklarının yerinde incelenmesi, durum tespiti ve sorunları kayıt altına almak için çalışma yürütüyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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