TBMM Başkanı Kurtulmuş, 10. Milli İrade İftar Programı\'nda konuştu Açıklaması

Bakırköy'deki bir otelde Milli İrade Platformunca düzenlenen 10. Milli İrade İftar Programı'nda konuşan Kurtulmuş, ramazan ayının sonuna yaklaşıldığını belirterek, Cenabıallah'ın bu aydan her manasıyla yararlanmayı ve ramazanın sonunda affı mağfirete uğramış kullardan olarak bayrama erişmeyi nasip etmesi dileklerini iletti.

İftar programının ortaya konulan ana fikrinin "milli birlik" olduğunu belirten Kurtulmuş, Milli İrade Platformunun milletin iradesine, Türkiye'nin medeniyet değerlerine sahip çıkmak üzere kurulmuş, fevkalade değerli bir sivil toplum platformu olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, "Özellikle içinden geçmekte olduğumuz şu büyük türbülansların yaşandığı dönemde, belki her şeyden daha fazla ihtiyacımız olan husus milli birlik ve beraberliktir. Bu çerçevede özellikle dünyanın yeni bir döneme girdiği, artık hiçbir uluslararası kuralın, hiçbir uluslararası kurumun ortada kalmadığı, hatta uluslararası ilişkilerin terminolojisinin bile altüst olduğu bir döneme doğru giriyoruz." diye konuştu.

Gücü elinde bulunduranların istediklerini, istedikleri şekilde yapmaya çalıştıkları, güçsüzleri ezmeyi de bu anlamda bu dönemin yeni kuralı olarak ortaya koydukları bir dönemin başlangıcında olunduğunu kaydeden Kurtulmuş, bu dönemin ne kadar süreceğini, ne şekilde devam edeceğini şimdiden kestirmenin çok zor olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bütün bu çatışmaların, bütün bu güç mücadelelerinin merkezinde olan bölge hiç şüphesiz Türkiye'nin amiral gemisi olduğu bu bölgedir. Bu coğrafyada Türkiye, Allah'a çok şükür, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir istikrar adası olarak bu bölgede gerçekten bütün ülkelerin de geleceği için önemli bir teminat olarak ortadadır. Bu bölgede bu şartlar altında daha dirayetli, daha güçlü, daha sağlam bir şekilde yere basmak zorundayız. Güçlü Türkiye olarak ortaya koyduğumuz bu hedeften esas muradımız ise içeride tam manasıyla birliğini ve bütünlüğünü sağlamış, dışarıdan ortaya konulacak hiçbir oyuna fırsat vermeyecek kadar birbirine kenetlenmiş olan bir toplumun yeniden güçlü bir şekilde inşasıdır." dedi.

"Bölge halklarının aradığı tek şey birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmadır"

Bu dönemin gereğine uygun olarak Terörsüz Türkiye için başlatılan çalışmaların önemli bir mesafe kat ettiğini dile getiren Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bir devlet politikası olarak ortaya konulan Terörsüz Türkiye projesinde, TBMM'de bütün partilerin bir araya gelerek ortak bir rapor hazırladığını ve Türkiye'de milli birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın ve demokrasinin geliştirilmesi için neler yapılabileceğini ortak bir yol haritası olarak deklare ettiğini aktardı.

Kurtulmuş, "Ümit ediyoruz ki bu memleketteki 86 milyon yurttaşımızın tamamının arasında hiçbir farklılık gözetmeksizin ve hiçbir farklılığı ortaya çıkarmaya müsaade etmeksizin birliği, beraberliği, ezeli olan kardeşliğimizi ebedi hale getirmek için el birliğiyle gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye meselesinin aslında terörsüz bölgenin kilidi ve kapısı olduğunu bildiklerini söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu bölgede bütün farklı unsurlarıyla, etnik ve mezhebi farklılıklarıyla bölge halklarının aradığı tek şey birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmadır. Bu çerçevede kazanmış olduğumuz bu yeni ivmenin sadece Türkiye'nin birinci asrının en önemli sorunu olan terörü ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda Türkiye'nin ve bölgenin ihtiyacı olan kardeşliği, birliği, beraberliği, dayanışmayı da çok güçlü bir şekilde kuvvetlendireceğine, tahkim edeceğine inanıyorum. Özellikle siz değerli sivil toplum kuruluşlarımızdan bu süreçte ortaya konulan bu çabaları en iyi şekilde önce kendi çevrenize anlatmanızı, toplum kesimlerimizle bu Terörsüz Türkiye hedefinin buluşturulması konusunda çabaları ortaya koymanızı istirham ediyoruz. Çünkü devlet ne kadar güçlü politikalar ortaya koyarsa koysun, hangi hukuki ve siyasal çalışmalar yapılırsa yapılsın, bu çalışmaları milletle buluşturacak olan sivil toplum kuruluşlarıdır. Siz değerli sivil toplum kuruluşlarımızı, belki de bu akşamın bir sorumluluğu olarak ifade etmek istiyorum, bu süreçte çok sıkı çalışarak, çok hızlı bir şekilde bu kardeşlik temelini tahkim edecek çabalara destek olmanızı istirham ediyoruz."

Kurtulmuş, katılımcıların Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.