TBMM Başkanı Kurtulmuş, 25. Ulusal Çocuk Forumu'na Katılan Çocuk Temsilcilerini Kabul Etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 25. Ulusal Çocuk Forumu'na Katılan Çocuk Temsilcilerini Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 25. Ulusal Çocuk Forumu\'na Katılan Çocuk Temsilcilerini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte 25'inci Ulusal Çocuk Forumu kapsamında Ankara'da çocuk temsilcilerini kabul etti ve Sonuç Bildirgesi'ni değerlendirdi.

21.11.2024 17:08  Güncelleme: 17:09
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 25'inci Ulusal Çocuk Forumu nedeniyle Ankara'da bulunan çocuk temsilcilerini kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 25'inci Ulusal Çocuk Forumu nedeniyle Ankara'da bulunan çocuk temsilcilerini kabul etti. Meclis'te gerçekleşen kabulde, Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörleri Dilara Özdemir ve Ali Ender Aygün, 25'inci Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi'ni okudu.

'BİLDİRGENİN, ÇALIŞMALARA IŞIK TUTACAĞINA İNANIYORUM'

Meclis Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ulusal Çocuk Forumu dolayısıyla Ankara'da bulunan çocuk temsilcilerini, Türkiye demokrasisinin merkezi, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizde ağırladık. Bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Ulusal Çocuk Forumu'nun ve büyük bir emeğin sonucu olarak hazırlanan Sonuç Bildirgesi'nin, çocuk haklarıyla ilgili çalışmalara ışık tutacağına inanıyor, bildirinin hazırlanmasına katkı sunanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş, 25. Ulusal Çocuk Forumu'na Katılan Çocuk Temsilcilerini Kabul Etti - Son Dakika

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