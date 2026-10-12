TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziantep'te cami ziyaretinde Terörsüz Türkiye mesajı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziantep'te cami ziyaretinde Terörsüz Türkiye mesajı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziantep\'te cami ziyaretinde Terörsüz Türkiye mesajı verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te ziyaret ettiği Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde incelemelerde bulunup vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşmasında Terörsüz Türkiye hedefinin altını çizen Kurtulmuş, Türkiye'nin istikrarlı ilerlediğini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurtulmuş, çeşitli ziyaretler dolayısıyla bulunduğu Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni ziyaret etti. Camiye gelişinde çocuklar tarafından ilahilerle karşılanan Kurtulmuş, daha sonra camide incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Caminin avlusunda kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya gelen Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, bugün Gaziantep'te yoğun ama güzel programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu muhteşem camiyi ziyaret etmekten, burada namaz kılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Kurtulmuş, başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin çevresindeki olumsuzluklara rağmen, fevkalade güçlü ve istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirten Kurtulmuş, "Allah bu istikrarımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, Türkiye'nin kararlı bir şekilde güçlü ve büyük Türkiye hedefine doğru ilerlemesini daim eylesin." dedi.

En önemli çabalarından birisinin de Terörsüz Türkiye'nin inşası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye, devlet ve millet birlikte, el ele Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi için gayret sarf ediyor ve inşallah sonuç alacağız. Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bölgeyi oluşturacak. Burada bütün bölgenin barış ve esenlik içerisinde olması tek tek şehirlerimize büyük katkıda bulunacak. Böylece Gaziantep de bu gelişmelerden nasibini alacak illerimizden birisi olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de birlik ve dirliğin sağlanmasının önemini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kendi kültürel kimliklerimizin farklılıklarını asla ve asla bir ayrışma vesilesi olarak görmeyeceğiz. Türklük, Kürtlük, Araplık ya da başka bir kavme mensup olmak bizi birbirimizden ayrıştıran değil, tam tersine bizi birbirimizle birleştiren bir farklılık, bir zenginlik olarak bizim için değer kazanacak. Aynı şekilde mezheplerimiz, meşreplerimiz, hayat tarzlarımız, anlayışlarımız bizi birbirimizden ayırmayacak birleşmemize vesile olacak. Allah milletimizin ayağına taş değdirmesin. Allah devletimizi, din-ü devletimizi kıyamete kadar payidar eylesin. Aramızdaki dostluğu, kardeşliği ilelebet daim eylesin. Varsa eksiklerimizi, kusurlarımızı tamamlayarak hep birlikte güçlü bir şekilde yolumuza devam etmeyi nasip etsin. Gaziantep bu birliğin, kardeşliğin güzel bir numunesi olan şehrimiz. Başkalarının farklılıklarımızı istismar etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu farklılıklar bizim için birleşme vesilesidir. Tarihte olduğu gibi yine hep beraber olacağız, derleneceğiz, toparlanacağız ve daha güçlü bir Türkiye'yi, daha muktedir bir bölgeyi Allah'ın izniyle hep birlikte inşa edeceğiz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra vatandaşların taleplerini ve değerlendirmelerini dinledi.

Ziyarette, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Mesut Bozatlı, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA
Numan KurtulmuşGaziantepPolitikaŞahinbeyTürkiyeGüncelCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Kardeş ülkede annenin isyanı: Ermeni’ye yer var, bize yok mu Kardeş ülkede annenin isyanı: Ermeni'ye yer var, bize yok mu?
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 19:30:45. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziantep'te cami ziyaretinde Terörsüz Türkiye mesajı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei