TBMM Başkanı Kurtulmuş İtalya'da Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Başkanı Kurtulmuş İtalya'da Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş İtalya\'da Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı\'na katılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14-16 Ekim'de İtalya'da yapılacak Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak. Kurtulmuş'un konferansta küresel ve bölgesel krizlere yönelik Türkiye'nin stratejik yaklaşımlarını aktarması ve adil küresel mimari çağrısı yapması bekleniyor.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14-16 Ekim'de İtalya'da düzenlenecek Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı, İtalya Temsilciler Meclisi'nde 14-16 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Konferansta, "Dirençli Demokrasiler: Hibrit Tehditlere Karşı Birlikte", "Yapay Zeka ve İşgücü Piyasası" ile "Kurallara Dayalı Uluslararası Düzenin Yenilenmesi - Çağdaş Krizlere Yanıt Vermede Parlamentoların Rolü" başlıklı oturumlar yapılacak.

Konferans kapsamında katılımcılara hitap edecek TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, küresel ve bölgesel krizlere yönelik Türkiye'nin stratejik yaklaşımlarını aktarması, dünyadaki kriz ve çatışmalara çözüm üretebilecek yeni, adil bir küresel mimarinin inşa edilmesine ilişkin çağrıda bulunması bekleniyor.

Kurtulmuş'un, konferans marjında İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ve İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa'nın yanı sıra bazı ülkelerin parlamento temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde Türk toplumuyla da bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA
Numan KurtulmuşParlamentoDiplomasiPolitikaTürkiyeİtalyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı Mega projesi için Erdoğan’dan da destek aldı AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı
Yalova’da kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer davasında karar: Eşinin müebbet cezası onandı Yalova'da kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer davasında karar: Eşinin müebbet cezası onandı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Palamut bollaştı, fiyatlar düştü Balıkçılardan skandal çağrı Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı
12:21
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
12:05
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
11:17
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok Okan Buruk kararını verdi
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi
10:54
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
10:50
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 12:28:38. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş İtalya'da Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei