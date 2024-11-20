TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japon heyeti kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye- Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulki Cevizoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Meclis'teki kabulde, Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cevizoğlu ile eski Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Nagoya'da bulunan Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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