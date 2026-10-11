TBMM Başkanı Kurtulmuş, Manisa\'daki kaza için başsağlığı ve şifa mesajı paylaştı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Manisa'daki kaza için başsağlığı ve şifa mesajı paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Manisa'daki trafik kazası için sosyal medyadan başsağlığı ve şifa mesajı paylaştı. Kurtulmuş, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve millete sabır, yaralananlara acil şifa diledi.
(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Manisa'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin, "Elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Kaynak: ANKA
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