TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsmail Haniye'nin cenaze töreni için Doha'ya gitti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsmail Haniye'nin cenaze töreni için Doha'ya gitti

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TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katılacak.

02.08.2024 11:52
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, Haniye'nin cenaze töreni için Doha'da

DOHA - TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki heyet, İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile milletvekillerini Doha Eski Havalimanında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı. İsmail Haniye'nin için cuma namazını müteakip Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde cenaze töreni düzenlenecek. İslam dünyasından geniş katılım beklenen cenaze töreninin ardından Haniye'nin naaşı Doha'da toprağa verilecek.

Törene Kurtulmuş'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katılacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsmail Haniye\'nin cenaze töreni için Doha\'ya gitti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsmail Haniye'nin cenaze töreni için Doha'ya gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsmail Haniye'nin cenaze töreni için Doha'ya gitti - Son Dakika
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